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НовостиОбщество26 апреля 2023 4:25

Семь городских фонтанов заработают в Томске 1 мая

Все фонтаны уже расконсервировали
Алёна Мищенко
В Томске 1 мая заработают все фонтаны.

В Томске 1 мая заработают все фонтаны.

Фото: Ксения Высотина

В Томске в Праздник Весны и Труда 1 мая включат семь фонтанов. На Новособорной и в Сквере студенческих отрядов они будут сопровождаться музыкой и светом.

Как сообщили в мэрии Томска, специалисты МКУ «Инженерная защита сооружений» уже расконсервировали все городские фонтаны. До конца недели они будут проводить чистку чаш, устанавливать насосное и световое оборудование и монтировать форсунки. Также в конце недели планируют провести пуско-наладочные работы.

По словам специалистов, традиционно фонтаны включат к празднику Весны и труда – 1 мая. Фонтаны на Новособорной и в Сквере студенческих отрядов будут сопровождаться музыкой и светом.

Томичей просят бережно относиться к оборудованию фонтанов для их долгой службы.

В собственности города находится семь фонтанов – на площади Новособорной, в Буфф-саду, по переулкам Плеханова, Батенькова, Нахановича, Набережной реки Ушайки и в Сквере студенческих отрядов (ул. Красноармейская).