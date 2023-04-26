Стали известны даты, когда томские школьники напишут ЕГЭ

В 2023 году в Томской области ЕГЭ сдадут более 6 тысяч выпускников Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2023 году выпускники томских школ уже сдавали ЕГЭ – те, кто проходил испытания досрочно. Для них экзамены проводили в марте и апреле. Ровно через месяц, 26 мая, стартует основной этап сдачи экзаменов. Подробное расписание, утвержденное Минпросвещения и Рособрнадзором, для читателей «КП-Томск» предоставила председатель комитета мониторинга и управления качеством образования регионального департамента общего образования Вера Неверова.

Основной период ЕГЭ 2023

26 мая (пятница) - география, литература, химия;

29 мая (понедельник) - русский язык;

1 июня (четверг) - математика;

5 июня (понедельник) - история, физика;

8 июня (четверг) - обществознание;

13 июня (вторник) - иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский, китайский), за исключением раздела «Говорение», биология;

16 июня (пятница) - иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский, китайский («Говорение»);

17 июня (суббота) - иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский, китайский («Говорение»);

19 июня (понедельник) - информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ);

20 июня (вторник) - информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ).

Резервные дни

22 июня (четверг) - русский язык;

23 июня (пятница) - география, литература;

26 июня (понедельник) - математика;

27 июня (вторник) - иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский, китайский), биология, информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ);

28 июня (среда) - обществознание, химия;

29 июня (четверг) - история, физика;

1 июля (суббота) - по всем учебным предметам.

Дополнительный период

6 сентября (среда) - русский язык;

12 сентября (вторник) – математика;

19 сентября (вторник) - русский язык, математика.

Фото: Евгения ГУСЕВА

По информации Рособрнадзора, всего в 2023 году в Томской области будут сдавать ЕГЭ 6290 человек. В их числе - 5352 выпускника текущего года, а также 51 человек, не прошедший ГИА в предыдущие годы, и 73 человека, которые освоили программу уже в 10 классе.

«Участвовать в едином госэкзамене также планируют выпускники прошлых лет, студенты колледжей, техникумов и иностранных образовательных организаций – всего 814 человек», - уточнили в пресс-службе Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки.

Напомним, ранее «КП-Томск» рассказал, что в ЕГЭ собираются внести задания, связанные со специальной военной операцией. Их добавят после того, как во всех школах России появятся обновленные учебники.

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