«Все сдают, добровольно не будет»: томский представитель департамента общего образования рассказал об изменениях в ЕГЭ 2023

В 2023 году изменились технологии в организации ЕГЭ Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2022 году министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил о выходе России из Болонской системы высшего образования. В стране решили отказаться бакалавриата, магистратуры и вернуть специалитет. В связи с возвращением к старой системе образования россияне заговорили о том, что в 2023 году ЕГЭ станет не обязательным. «КП-Томск» выяснил, действительно ли в организации сдачи единого государственного экзамена произошли серьезные изменения.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новые технологии повысят качество и скорость обработки материалов

«В этом году есть небольшие изменения, которые никак не отразятся на ребятах, сдающих ЕГЭ. В Томской области, как и по всей России, ввели новые технологии: теперь будут сканировать выполненные работы прямо в аудиториях, сразу после завершения экзамена. В зашифрованном электронном виде материалы отправят в региональный центр обработки информации по защищенным каналам сети Интернет», - говорит председатель комитета мониторинга и управления качеством образования департамента общего образования Томской области Вера Неверова.

Раньше экзаменационные работы собирали в пакеты, переносили в штабную комнату и там сканировали. Теперь – исключение лишнего этапа в организации ЕГЭ позволит повысить объективность, качество и скорость обработки материалов.

Фото: Мария АНАНОВА

Изменения коснутся содержания заданий и оценивания работ

«По содержанию контрольно-измерительных материалов есть незначительные изменения. Где-то одно задание добавляется, где-то убавляется. Обновляется содержание того или иного задания. В каких-то материалах внесены некоторые изменения в критерии оценивания», - рассказала Вера Неверова.

Она добавила, что с новшествами по содержанию заданий любой школьник или учитель может ознакомиться на портале Федерального института педагогических измерений.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

ЕГЭ остался обязательным для сдачи

Председатель комитета мониторинга и управления качеством образования развенчала слухи о том, что с 2023 года сдавать ЕГЭ не обязательно.

«По-прежнему единый государственный экзамен сдают все, за исключением той категории, которая имеет право выбора формы более легкого варианта. Это дети с ограниченными возможностями здоровья, таких учеников очень небольшое количество. Но эта форма государственной итоговой аттестации не позволяет использовать ее результаты для поступления в вузы», - уточнила Неверова.

Как может измениться ЕГЭ в России

Журналист «КП-Томск» попросил специалиста дать прогнозы – как в ближайшие годы может трансформироваться система организации ЕГЭ. По словам Веры Неверовой, она не ожидает никаких серьезных изменений.

«Думаю, что так же будет продолжено совершенствование контрольно-измерительных материалов. Может быть, что-то будет дополнено, внесено в процедуре, но я не думаю, что это будет что-то глобальное. Могут быть какие-то мелкие технические вещи, которые никак, опять же, не будут влиять на то, как детям сдавать экзамен. И сомневаюсь, что вообще, в принципе, когда-то все эти разговоры по отмене ЕГЭ станут действительностью», - сказала председатель комитета.

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Вера Неверова добавила, что ЕГЭ - довольно объективная система оценивания, которая дает равные шансы детям вне зависимости от мест их проживания и семейного положения. Специалист подчеркнула, что сегодня, благодаря ЕГЭ, многие дети из разных районов Томской области без труда поступают в престижные вузы.

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