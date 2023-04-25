Томичей возмутило решение мэрии сменить службу отлова собак

Горожане устроили пикет в поддержку местной службы отлова. Фото: петиция на онлайн-платформе change.org

В Томске вскипели настоящие страсти вокруг темы отлова бродящих собак. Горожане создали петицию на платформе change.org, в которой потребовали у местных властей сохранить приют «Верный друг». Жалобу подписали уже более 6 тысяч томичей. Чтобы разобраться в проблеме, журналист «КП-Томск» уточнил позиции «враждующих» сторон.

История вопроса

В конце 2022 года были скорректированы требования к организации процесса отлова животных. Власти, отправлявшие заказы компании «Верный друг», заявили, что исполнитель не справляется с своими обязанностями, и частично перестали оплачивать работу. В апреле 2023 года контракт с единой службой отлова, функционировавшей с 2015 года, был расторгнут. Начальник Департамента дорожной деятельности и благоустройства Николай Глебович заявил журналистам, что подрядчик работает с заявками очень долго, из-за чего томичи подвергаются опасности.

«Есть у нас 44-й Закон, который нам предписывает действовать определенным образом. Это все не про то, кто «хороший, а кто «плохой», есть конкретные факты, которые прописаны на сайте госзакупок, есть усугубление ситуации», - уточнил журналисту «КП-Томск» сотрудник Департамента дорожной деятельности и благоустройства Дмитрий Борисов.

Ранее начальник единой службы отлова и приюта «Верный друг» Алена Можейко прокомментировала редакции «КП-Томск» свою позицию. По ее словам, обновленные требования не позволяли отлову работать полноценно. Например, заявки нужно отрабатывать строго в течение недели и только по указанному адресу, хотя собака уже могла мигрировать в другой район. Если окрас животного отличается от указанного в заявке, отлавливать тоже нельзя, даже если сам заявитель подтверждает, что это то животное, которое ищут.

Фото: Единая служба по регулированию численности безнадзорных собак

Мнения сторон разошлись

После прекращения сотрудничества с департаментом Алена Можейко написала в соцсети о том, что работу компания вела добросовестно. «С января по 18 апреля текущего года в адрес «Верного друга» поступило 290 заявок на отлов. По состоянию на 18 апреля отловлено 222 собаки. Заявки, содержащие информацию об агрессии животных, не были подтверждены при выезде бригады отлова на местность. Следовательно, принятые заявки не были проанализированы заказчиком на предмет их обоснованности (в частности, относительно собак с бирками, не проявляющих фактов агрессии. Собака, проявившая агрессию (единственный подтвержденный случай нападения животного), по адресу Иркутский тракт, 191 была отловлена способом, предусмотренным нормами ФЗ от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» и сейчас находится в «Верном друге», - сказано в сообщении. Напомним, 28 марта в микрорайоне Молодежный бродячая собака, которую упомянула Можейко, прокусила ногу девочку на детской площадке.

Зоозащитники бьют тревогу

Томичи массово выражают недовольство решением мэрии передать, хоть и временно, функции отлова томских собак северскому подрядчику. Люди не только тысячами подписывают протестную петицию, но и устроили в минувшее воскресенье пикет в Плехановском сквере. Более 200 томичей вышли на улицу с плакатами в поддержку организации «Верный друг». Журналист «КП-Томск» поинтересовался у зоозащитников, почему они недовольны выбором другой службы отлова и даже называют ее «лагерем смерти».

«Волонтеры знают нелицеприятные случаи и примеры относительно северской организации, поэтому и называют так. Но я не могу рассказывать детали, потому что не могу предоставить доказательства. Скажу вот что: нам непонятно, если в Томске отловят хозяйскую собаку, как человек будет находить ее, если данный отлов ни соцстраниц не ведет, ни попасть к нему нельзя в закрытый город. И второе, очень важное, как выбирать собак? Чтобы забрать собаку, с ней изначально нужно познакомиться. Примет тебя собака или нет, это тоже очень важно. Может, что-то не устроит. По фотографии, допустим, я выбираю, мне собака нравится, я приезжаю смотреть, вижу несоответствие размеров. С решением с закрытым городом все непрозрачно», - прокомментировала волонтер Ольга Орехова.

Зоозащитница, основательница приюта "Право на жизнь" Ольга Орехова. Фото предоставлено героем публикации

В свою очередь, директор северской службы отлова, ООО «СОПБЖ», Илья Минаков поделился с редакцией своим мнением. Он считает, что жители недовольны новостями из-за дезинформации.

«Пишут, что у меня живодерня, хотя я понять не могу, чем они руководствуются, если у меня собаки годами живут одни и те же. Если бы была живодерня, наверное, у меня бы собаки были как расходный материал, которые менялись бы постоянно. И в Северске у нас есть волонтеры, они на протяжении 10 лет занимаются пристройством, часто на Томские ярмарки вывозят наших животных. Сейчас у нас примерно 130 особей», - сказал Илья Сергеевич.

Фото: Северская служба отлова животных - ООО «СОПБЖ».

Минаков уточнил, что готов принимать в приюте томских волонтеров, ратующих за благополучие четвероногих.

«Есть инициативная группа томичей, которые приезжали в «Верный друг» и которые говорят, что Северск так далеко, а Поросино очень близко. Если у них реально есть желание проверить, как будут находиться собаки у нас на территории, то мы готовы двум-трем активистам постараться сделать пропуск на основании трудового договора, и пускай они приезжают, смотрят и сравнивают с тем, что было в «Верном друге». У нас собаки с пола не едят, и мы комбикорм для пушных зверей им не даем, а также не вешаем объявления с просьбой о помощи. Если кто-то говорит, что в «Верном друге» лучше, чем у нас, то хочу услышать аргумент», - добавил директор северского отлова.

Фото: Северская служба отлова животных - ООО «СОПБЖ».

На сегодняшний день собаки еще не переданы в Северск. Волонтеры, протестующие против решения мэрии, в ускоренном темпе стараются найти томским животным как минимум временную передержку. По их словам, в первую очередь разбирают здоровых собак, у инвалидов крайне мало шансов.

«Я проча в соцсети пост о срочном пристройстве собак из «Верного друга». У меня сердце кровью обливается, когда вижу, что происходит с животными, поэтому решила взять в свою маленькую однушку собачку, хотя у нас уже три кошки. Я выбрала трехлапую, которую мне было очень жалко. Но выяснилось, что ее уже забрали, сейчас действительно люди объединились и стараются быстрее разобрать оттуда собак. В итоге сегодня я поеду в приют делать новый выбор и обязательно возьму себе собаку, пока ее не увезли в Северск», - поделилась томичка Оксана Тризно.

«КП-Томск» продолжит отслеживать ситуацию и рассказывать о том, как разворачиваются события вокруг резонансного решения городской администрации.

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