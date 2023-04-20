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Общество20 апреля 2023 10:15

«Мы здесь не ковыряем трупы!»: начальник Томской похоронной службы поделился своим видением конфликта с конкурентами

Директор Томской похоронной службы прокомментировал конфликт с конкурентами
Анна Ковалёва
Эксклюзивно для "КП-Томск" - сотрудники похоронной службы согласились показать, что внутри машины

Эксклюзивно для "КП-Томск" - сотрудники похоронной службы согласились показать, что внутри машины

Фото: Анна Ковалёва

«Скрутят и засунут в катафалку!», - предостерегали журналистку «КП-Томск» перед поездкой в похоронную службу. Однако горожанам, посмотревшим накануне шоу Андрея Малахова о «разборках» томских ритуальщиков, не удалось отговорить корреспондента провести свое мини-расследование.

Напомним, ритуальный агент Алена Росинская заявила в эфире федерального телеканала о том, что якобы ТПС (Томская похоронная служба) монополизировала местный рынок, незаконно получает от медиков и санитаров моргов конфиденциальные данные родственников умерших и зачастую приезжает за телом даже без вызова уже минут через 20 после смерти человека. По предположениям Алены, обрабатывают трупы прямо на территории магазина службы по адресу Мариинский переулок, 3, а также перевозят тела без соблюдения норм в неспециализированных машинах.

Переулок Мариинский, 3

Переулок Мариинский, 3

Фото: Анна Ковалёва

20 апреля, 10 часов утра. У здания похоронной службы журналист видит микроавтобус, на который нанесена реклама ритуальных услуг. С виду – тот самый автомобиль, который наотрез отказались открыть вчера для московских телевизионщиков, искавших внутри трупы.

Фото: Анна Ковалёва

В помещении располагается довольно большой магазин с богатым ассортиментом гробов, памятников и венков.

Фото: Анна Ковалёва

На входе встречают любезные сотрудницы и без проблем проводят корреспондента в кабинет директора службы. Он принимает незваную гостью так, как будто была предварительная договоренность о встрече.

Фото: Анна Ковалёва

Вопреки ожиданиям, и начальник ТПС, и присутствовавший в офисе соучредитель этой компании беседуют открыто и сами предлагают провести импровизированную экскурсию по территории службы.

Начальник похоронной службы просит журналистку проверить абсолютно все помещения их объекта

Начальник похоронной службы просит журналистку проверить абсолютно все помещения их объекта

Фото: Анна Ковалёва

Двери абсолютно всех комнат оказались незапертыми. С осторожностью журналистка заглядывает в помещения и даже спускается в самые укромные уголки подвалов.

Сырым подвалом не пользуются, здесь даже нет освещения

Сырым подвалом не пользуются, здесь даже нет освещения

Фото: Анна Ковалёва

«В программе говорили еще о каком-то запахе. Его как-такового нет, но при этом Вы видите, какая сырость в подвалах, грунтовые воды. И у нас туалеты, здесь обычный септик, мы откачиваем 2 раза в месяц», - добавляет предприниматель.

Фото: Анна Ковалёва

Затем корреспонденту показали то самое место, куда заезжают дежурные машины на ночь.

«Посмотрите, вот куда мы здесь будем привозить тела? Это склад-магазин и он же гараж, где до утра ставим машины. Машина заезжала, телевизионщики и подкараулили, забежали сюда и думали, что тут прямо все в трупах. Но мы здесь не ковыряем трупы!», - говорит директор Томской единой ритуальной службы Сергей Федоров.

Сюда загоняют машины

Сюда загоняют машины

Фото: Анна Ковалёва

«Внизу даже в кочегарке посмотрели, но поняли, что смысла нет. И вы поглядите за всеми дверями, чтобы не было голословно», - продолжает экспромт-экскурсию для «КП-Томск» начальник ТПС.

Кочегарка

Кочегарка

Фото: Анна Ковалёва

Директор уточнил, что сегодня у здания похоронной службы мы увидели не ту машину, которую показали в передаче Малахова. Та – официально специализированная, что указано в ПТС. Она оцинкована и предназначена для перевозки усопших.

«Если требуется отвезти на обработку, для этого у нас есть другое помещение, которое соответствует полностью всем нормативам. А некоторые тела забираем из морга, где их уже подготовили. Вот сейчас стоит как раз другая машина – та, которая забирает уже подготовленного покойника из морга и везет на прощальную церемонию», - говорит Федоров.

Фото: Анна Ковалёва

«Показываем этот момент только Вам – вот он гроб с покойником из морга, его сейчас повезут к определенному времени на кладбище», - добавил предприниматель.

Этот гроб с покойником повезут на кладбище

Этот гроб с покойником повезут на кладбище

Фото: Анна Ковалёва

Соучредители единой похоронной службы снова приглашают корреспондента в кабинет, чтобы продолжить разговор о причинах конфликта с конкурентами. Они делятся своим видением ситуации и говорят о вероятном сговоре против их фирмы.

«Это не просто претензия Росинской к нам. Я думаю даже, что они заплатили деньги, иначе кто бы поехал просто так из Москвы сюда снимать? И журналисты должны вести независимое расследование, а там ни одного факта не было представлено, Алена просто говорила и ничего не доказала. Сегодня мы в следственный комитет идем, потом они приедут сюда делать осмотр. Пускай ходят смотрят, нам скрывать нечего», - делится Сергей Федоров.

Фото: Анна Ковалёва

По мнению предпринимателя, сейчас против ТПС объединилось сразу несколько человек.

«У нас есть информация, что несколько представителей компаний нашего бизнеса накануне встречались. Вот они, думаю, собрались и ждали СМИ из Москвы. В общем, в итоге кроме надуманных эмоций мы ничего в эфире не услышали», - добавил директор.

Соучредители службы показали большие кипы документов, с которыми собрались идти в Следственный комитет. Как ни странно, немалая их часть – это официальные заключения инстанций в отношении выступившей против ТПС Алены Росинской.

«Вот, например, ее здание по адресу такому-то имеет вид разрешенного использования для эксплуатации, обслуживания нежилого здания, офиса, там гостиница вообще - используется не по целевому назначению. Или вот ответ по Росинской: у нее ритуальный зал расположен на расстоянии менее 50 метров от зданий, а это запрещено. Такое же заключение из Роспотребнадзора. То есть, она просто захотела переделать рынок», - сказал соучредитель ТПС Евгений Калянов.

Евгений Калянов

Евгений Калянов

Фото: Анна Ковалёва

Предприниматели утверждают, что за 5 лет единая ТПС уже наработала большую клиентскую базу, некоторые томичи обращаются по несколько раз и приводят знакомых. «Заказы получаем от свои же клиентов напрямую и не пользуемся «сливом» конфиденциальных данных», - подчеркивают партнеры. Более того, они регулярно возвращают деньги в областное учреждение, к которому относится ритуальный зал.

«Есть чеки, подтверждающие, что у нас люди оформлялись, а проводили прощание в зале Росинской, куда сами ездили оплачивали. И этот человек заявляет, что мы монополизировали рынок», - сказал Калянов.

Евгений Калянов

Евгений Калянов

Фото: Анна Ковалёва

«Почему люди наговорили негатива на всю Россию, но не говорят, например, о нашей социальной нагрузке? А ведь у нас есть соцпроекты. Например, мы гробики отдаем бесплатно для малышей до 2 лет. Договорились с поставщиком, из Кемерово привозят детские маленькие гробики. Кроме того, помогаем в случае с пенсионерами. Им государство на похороны выделяет 10 тысяч рублей. Чтобы семья не тратила пару дней на беготню по инстанциям для оформления этого пособия, мы специально наняли сотрудницу, платим ей зарплату, и она занимается только этим. То есть, мы сразу делаем людям этот вычет, чтобы им было удобно. Кроме нас и «Белого ангела» не знаю, чтобы кто-то так делал», - рассказывает Калянов.

Бизнесмен добавил, что компания также перечисляет деньги в детские благотворительные фонды, в церковь и для участников спецоперации. «И мы в подарок отдаем им покрывала в виде флага России, это тоже никто не делает. А вот грязь выволочить – запросто», - сказал Евгений.

Фото: Анна Ковалёва

В конце беседы соучредители Томской похоронной службы признались, что им было важно высказаться: «Ситуацию нельзя подавать однобоко, поэтому спасибо, что выслушали и нашу сторону тоже!».

Сергей Федоров уточнил, что все собранные документы они относят в Следственный комитет и затем планируют подавать на Алену Росинскую в суд.

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