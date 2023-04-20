«Мы здесь не ковыряем трупы!»: начальник Томской похоронной службы поделился своим видением конфликта с конкурентами

Эксклюзивно для "КП-Томск" - сотрудники похоронной службы согласились показать, что внутри машины Фото: Анна Ковалёва

«Скрутят и засунут в катафалку!», - предостерегали журналистку «КП-Томск» перед поездкой в похоронную службу. Однако горожанам, посмотревшим накануне шоу Андрея Малахова о «разборках» томских ритуальщиков, не удалось отговорить корреспондента провести свое мини-расследование.

Напомним, ритуальный агент Алена Росинская заявила в эфире федерального телеканала о том, что якобы ТПС (Томская похоронная служба) монополизировала местный рынок, незаконно получает от медиков и санитаров моргов конфиденциальные данные родственников умерших и зачастую приезжает за телом даже без вызова уже минут через 20 после смерти человека. По предположениям Алены, обрабатывают трупы прямо на территории магазина службы по адресу Мариинский переулок, 3, а также перевозят тела без соблюдения норм в неспециализированных машинах.

Переулок Мариинский, 3 Фото: Анна Ковалёва

20 апреля, 10 часов утра. У здания похоронной службы журналист видит микроавтобус, на который нанесена реклама ритуальных услуг. С виду – тот самый автомобиль, который наотрез отказались открыть вчера для московских телевизионщиков, искавших внутри трупы.

Фото: Анна Ковалёва

В помещении располагается довольно большой магазин с богатым ассортиментом гробов, памятников и венков.

Фото: Анна Ковалёва

На входе встречают любезные сотрудницы и без проблем проводят корреспондента в кабинет директора службы. Он принимает незваную гостью так, как будто была предварительная договоренность о встрече.

Фото: Анна Ковалёва

Вопреки ожиданиям, и начальник ТПС, и присутствовавший в офисе соучредитель этой компании беседуют открыто и сами предлагают провести импровизированную экскурсию по территории службы.

Начальник похоронной службы просит журналистку проверить абсолютно все помещения их объекта Фото: Анна Ковалёва

Двери абсолютно всех комнат оказались незапертыми. С осторожностью журналистка заглядывает в помещения и даже спускается в самые укромные уголки подвалов.

Сырым подвалом не пользуются, здесь даже нет освещения Фото: Анна Ковалёва

«В программе говорили еще о каком-то запахе. Его как-такового нет, но при этом Вы видите, какая сырость в подвалах, грунтовые воды. И у нас туалеты, здесь обычный септик, мы откачиваем 2 раза в месяц», - добавляет предприниматель.

Фото: Анна Ковалёва

Затем корреспонденту показали то самое место, куда заезжают дежурные машины на ночь.

«Посмотрите, вот куда мы здесь будем привозить тела? Это склад-магазин и он же гараж, где до утра ставим машины. Машина заезжала, телевизионщики и подкараулили, забежали сюда и думали, что тут прямо все в трупах. Но мы здесь не ковыряем трупы!», - говорит директор Томской единой ритуальной службы Сергей Федоров.

Сюда загоняют машины Фото: Анна Ковалёва

«Внизу даже в кочегарке посмотрели, но поняли, что смысла нет. И вы поглядите за всеми дверями, чтобы не было голословно», - продолжает экспромт-экскурсию для «КП-Томск» начальник ТПС.

Кочегарка Фото: Анна Ковалёва

Директор уточнил, что сегодня у здания похоронной службы мы увидели не ту машину, которую показали в передаче Малахова. Та – официально специализированная, что указано в ПТС. Она оцинкована и предназначена для перевозки усопших.

«Если требуется отвезти на обработку, для этого у нас есть другое помещение, которое соответствует полностью всем нормативам. А некоторые тела забираем из морга, где их уже подготовили. Вот сейчас стоит как раз другая машина – та, которая забирает уже подготовленного покойника из морга и везет на прощальную церемонию», - говорит Федоров.

Фото: Анна Ковалёва

«Показываем этот момент только Вам – вот он гроб с покойником из морга, его сейчас повезут к определенному времени на кладбище», - добавил предприниматель.

Этот гроб с покойником повезут на кладбище Фото: Анна Ковалёва

Соучредители единой похоронной службы снова приглашают корреспондента в кабинет, чтобы продолжить разговор о причинах конфликта с конкурентами. Они делятся своим видением ситуации и говорят о вероятном сговоре против их фирмы.

«Это не просто претензия Росинской к нам. Я думаю даже, что они заплатили деньги, иначе кто бы поехал просто так из Москвы сюда снимать? И журналисты должны вести независимое расследование, а там ни одного факта не было представлено, Алена просто говорила и ничего не доказала. Сегодня мы в следственный комитет идем, потом они приедут сюда делать осмотр. Пускай ходят смотрят, нам скрывать нечего», - делится Сергей Федоров.

Фото: Анна Ковалёва

По мнению предпринимателя, сейчас против ТПС объединилось сразу несколько человек.

«У нас есть информация, что несколько представителей компаний нашего бизнеса накануне встречались. Вот они, думаю, собрались и ждали СМИ из Москвы. В общем, в итоге кроме надуманных эмоций мы ничего в эфире не услышали», - добавил директор.

Соучредители службы показали большие кипы документов, с которыми собрались идти в Следственный комитет. Как ни странно, немалая их часть – это официальные заключения инстанций в отношении выступившей против ТПС Алены Росинской.

«Вот, например, ее здание по адресу такому-то имеет вид разрешенного использования для эксплуатации, обслуживания нежилого здания, офиса, там гостиница вообще - используется не по целевому назначению. Или вот ответ по Росинской: у нее ритуальный зал расположен на расстоянии менее 50 метров от зданий, а это запрещено. Такое же заключение из Роспотребнадзора. То есть, она просто захотела переделать рынок», - сказал соучредитель ТПС Евгений Калянов.

Евгений Калянов Фото: Анна Ковалёва

Предприниматели утверждают, что за 5 лет единая ТПС уже наработала большую клиентскую базу, некоторые томичи обращаются по несколько раз и приводят знакомых. «Заказы получаем от свои же клиентов напрямую и не пользуемся «сливом» конфиденциальных данных», - подчеркивают партнеры. Более того, они регулярно возвращают деньги в областное учреждение, к которому относится ритуальный зал.

«Есть чеки, подтверждающие, что у нас люди оформлялись, а проводили прощание в зале Росинской, куда сами ездили оплачивали. И этот человек заявляет, что мы монополизировали рынок», - сказал Калянов.

Евгений Калянов Фото: Анна Ковалёва

«Почему люди наговорили негатива на всю Россию, но не говорят, например, о нашей социальной нагрузке? А ведь у нас есть соцпроекты. Например, мы гробики отдаем бесплатно для малышей до 2 лет. Договорились с поставщиком, из Кемерово привозят детские маленькие гробики. Кроме того, помогаем в случае с пенсионерами. Им государство на похороны выделяет 10 тысяч рублей. Чтобы семья не тратила пару дней на беготню по инстанциям для оформления этого пособия, мы специально наняли сотрудницу, платим ей зарплату, и она занимается только этим. То есть, мы сразу делаем людям этот вычет, чтобы им было удобно. Кроме нас и «Белого ангела» не знаю, чтобы кто-то так делал», - рассказывает Калянов.

Бизнесмен добавил, что компания также перечисляет деньги в детские благотворительные фонды, в церковь и для участников спецоперации. «И мы в подарок отдаем им покрывала в виде флага России, это тоже никто не делает. А вот грязь выволочить – запросто», - сказал Евгений.

Фото: Анна Ковалёва

В конце беседы соучредители Томской похоронной службы признались, что им было важно высказаться: «Ситуацию нельзя подавать однобоко, поэтому спасибо, что выслушали и нашу сторону тоже!».

Сергей Федоров уточнил, что все собранные документы они относят в Следственный комитет и затем планируют подавать на Алену Росинскую в суд.

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