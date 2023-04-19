На программе "Малахов" расследуют незаконный похоронный бизнес в Томске

На телевидение в программе "Малахов" сегодня, 19 апреля, расследовали незаконный похоронный бизнес в Томске. Телепередача уже вышла в эфир.

"Новое расследование о беспределе в похоронном бизнесе, на этот раз – в Томске! Правда ли, что персональные данные родных покойного "сливают" санитары морга, больниц и даже врачи? Сколько "дают" за каждого умершего? И кто стоит за всей этой криминальной схемой?", - пишут в анонсе программы.

В программе показали расследование Алёны Росинской, которая является владельцем двух ритуальных агентств и журналиста телеканала "Россия-1".