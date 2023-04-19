В Томске на рабочем месте погиб сотрудник деревообрабатывающего завода

Следователи предполагают, что погибший нарушил технику безопасности. Фото: СК по Томской области

В Томске днем 19 апреля на рабочем месте погиб 37-летний сотрудник завода «Латат», сообщает Следственный комитет Томской области. Завод занимается обработкой древесины, а погибший мужчина работал оператором на автоматических и полуавтоматических линиях.

«.По предварительным данным мужчина нарушил требования техники безопасности: попытался извлечь деревянный брусок из работающего механизма станка. Его затянуло между работающими валами. От полученных повреждений мужчина скончался на месте», - уточнили в СК по Томской области.

Следователи проводят проверку и устанавливают обстоятельства происшествия.

Напомним, что в селе под Томском зверски убили 39-летнюю женщину: ее тело нашли при тушении пожара. По подозрению в убийстве задержали 59-летнего хозяина сгоревшего дома.