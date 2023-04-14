Завтра в полночь в храмах Томска начнется Пасхальное богослужение

Уже в субботу вечером нужно быть в церкви, чтобы успеть к началу праздничной службы. Фото предоставлено героем публикации

Уже завтра в полночь, с субботы на воскресенье, в храмах начнутся Пасхальные богослужения. Накануне большого церковного праздника журналист «КП-Томск» пообщался с иереем Томской епархии Иоанном Дроздовым. Священник рассказал о значении Пасхи и о том, как ее отмечают.

«Пасха - это самый главный праздник в жизни христианина. Даже в песнопениях звучит: «праздников праздник и торжество из торжеств». Заканчивается Страстная седмица, которая подготавливала человека к Пасхе. Для нас это волнительно, трепетно всегда. И, самое интересное, что даже природа обновляется на Пасху – мне трудно это объяснить, но это чувствуется!», - говорит настоятель храма Рождества св. Иоанна Крестителя п. Заварзино Иоанн Дроздов.

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Священник пояснил, каким образом будут проходить богослужения на Пасху.

«В основном, во всех храмах начало Пасхального богослужения начинается в 12 часов ночи с субботы на воскресенье. То есть, уже завтра вечером нужно отправиться в церковь. В 00 часов начнется крестный ход. Затем будет Пасхальная утреня и божественная литургия. По ее окончании совершается освещение пасхальной снеди: куличей, яиц, пасок», - сказал настоятель.

Священник подчеркнул, что не стоит волноваться тем верующим, которые не успеют попасть в церковь утром в воскресенье. Дело в том, что в крупных храмах, а также в некоторых сельских церквях, освещают снедь в течение всего дня.

«Уже по определенному графику каждого храма это происходит, настоятель вывешивает расписание в каждом конкретном случае. Ведь все понимают, что иногда нет возможности, например, быть на ночной службе или с утра прийти. Кто-то, может быть, только в воскресенье к вечеру или во второй половине дня освобождается, многие люди так работают. Всегда можно позвонить в церковь того населенного пункта области, где человек проживает, чтобы уточнить этот график», - отметил Иоанн Дроздов.

Он добавил, что принять участие в Пасхальном богослужении крайне важно, потому что в нем абсолютно все молитвы особенные. Они прославляют подвиг Иисуса Христа, который принял смерть за грехи людей, а затем воскрес из мертвых. Таким образом, этот праздник символизирует торжество жизни над смертью и победу добра над злом.

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«Нужно настраиваться особенном образом, чтобы помнить, что ни в коем случае в такой день нельзя грешить! Нужно делиться со всеми радостью о воскресшем Христе. И хорошо, если празднующие даже дома будут петь Пасхальные песни», - добавил иерей.

По информации Томской епархии, в главных храмах города можно будет освятить снедь, начиная с 15 апреля. В Богоявленском кафедральном соборе в субботу освятить яства можно с 12:00 до 18:00, в воскресенье с 11:00 до 16:30. В Петропавловском соборе - с 13:00 до 18:00 и с 8:00 до 13:00 соответственно. В Воскресенской церкви освящение проведут с 12:00 до 20:00 в субботу и с 8:00 до 18:00 16 апреля.

Напомним, ранее «КП-Томск» рассказал, что на областном рынке организуют праздничную ярмарку «Светлая Пасха». Томичей ждут уже завтра, в субботу, с 10:00 до 16:00 по адресу: проспект Фрунзе, 119/5.

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