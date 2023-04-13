Пасхальная ярмарка развернется на Томском областном рынке 15 апреля

Пасхальная ярмарка пройдет в Томске. Фото: Качановская Наталья

В Томске в эту субботу, 15 апреля, на Томском областном рынке на проспекте Фрунзе, 119/5 развернется пасхальная ярмарка «Светлая Пасха», сообщает пресс-служба областной администрации.

В этом году на участие в пасхальной ярмарке поступило около 80 заявок от предприятий, организаций, фермеров. Кондитеры из Томска и районов области, в том числе хлебозавод «Кузьминка», фабрика «Антонов двор», кафе «Багет-омлет», пекарни «Хлебушка», «Хлебница», «Дуона» и другие подготовили для посетителей куличи собственного производства.

Фермерское хозяйство «Доброкурово», которое содержит необычных кур, привезет на ярмарку натуральные разноцветные яйца.

На мероприятии томичи смогут купить пасхальные сувениры, молочную и мясную продукцию, мед, замороженную ягоду и многое другое.

Торговые точки будут работать с 10:00 до 16:00.