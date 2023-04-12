Томские повара раскрыли простые и вкусные рецепты пасхальных куличей

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Близится Светлое Христово Воскресенье, или Пасха. В 2023 году православные отмечают ее 16 апреля. Традиционным угощением в Пасхальный день является кулич. "КП-Томск" специально рассказывает рецепты вкусных куличей от местных поваров.

Кулич "Пасха"

Рецепт кулича, который не так быстро черствеет. Кулич получается мягким и вкусным.

Мука - 7 стакановМолоко - 0,5 л

Яйца - 10 шт.

Масло сливочное - 200 г

Дрожжи свежие, прессованные - 100 г

Сахар - 2 стакана

Сметана - 200 г

Соль - 0,5 ч.л.

Изюм - 250 г

Ванилин - 5 г

Пасхальный кулич "Краффин"

Кулич "Краффин" готовится не сложно, по принципу, сочетающему в себе способ приготовления круассана и маффина.

Для теста:

Мука – 400-430 г

Молоко – 150 мл

Яйцо куриное – 1 шт.

Желтки – 2 шт.

Масло сливочное – 40 г

Дрожжи свежие – 25 г

Сахар – 100 г

Ванильный сахар – 10 г

Соль – 1/3 ч. л.

*Для прослойки:

Масло сливочное - 100 г

Изюм – 150 г

Орехи грецкие – 50 г

*Для украшения:

Сахарная пудра - по вкусу

Ленивый влажный кулич из жидкого теста (без замеса)

Рецепт кулича из жидкого теста без замеса. Это ленивый пасхальный кулич, приготовление которого займёт минимум вашего активного времени, так как не придется вымешивать тесто, но всё же тесту нужно время на расстойку. Тесто для такого кулича замешиваем ложкой быстро и просто.

Мука пшеничная - 350-380 г

Молоко - 150 мл

Масло сливочное - 100 г

Яйца - 2 шт.

Лимон (цедра) - 1 шт.

Изюм - 150 г

Дрожжи сухие - 7 г (2 ч. ложки)

Сахар - 125 г

Ванилин - ¼ ч. ложки

Соль - ¼ ч. ложки

Творожные куличики

Для теста:

Творог - 200 г

Яйца - 2 шт.

Молоко - 200 мл

Масло сливочное - 50 г

Дрожжи сухие - 2 ч. л.

Сахар - 100-150 г

Соль - 1/2 ч. л.

Мука - 550-600 г

Изюм - 100 г

Для глазури:

Яичный белок - 2 шт.

Сахарная пудра - 200 г

Сок лимона - 1 ст. л.

Куличи шоколадные

Мука пшеничная высшего сорта - 600 г + для подпыла стола

Молоко - 300 мл

Яйца - 2 шт.

Желток - 1 шт.

Масло сливочное (комнатной температуры) - 60 г

Масло растительное - 2 ст. ложки

Дрожжи свежие - 20 г

Сахар - 150 г

Соль - 1 ч. ложка

Шоколад чёрный - 100 г + для украшения

Какао-порошок - 15 г (1 ст. ложка с горкой)

Изюм тёмный - 150 г

Сухари из черного хлеба - 40 г

Корица молотая - 1 ч. ложка

Перец душистый молотый - 1/2 ч. ложки

Гвоздика молотая - 1/2 ч. ложки

Орех мускатный молотый - 1/2 ч. ложки

Вино красное - 20 г

Ром темный или коньяк - 20 г

*Для глазури:

Белок яичный - 1 шт.

Сок лимона - 1 ч. ложка

Сахарная пудра - 80-100 г

Какао-порошок - 10 г

*Для смазывания форм:

Масло сливочное или растительное

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