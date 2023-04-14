Жители Северска устали стоять в пробке на Чекистском тракте и пошли на работу пешком

Северчане пошли на работу пешком из-за пробки. Фото: Ксения Высотина

В Северске утром 14 апреля на Чекистском тракте образовалась сильная пробка из-за гололеда. Машины и автобусы не сдвигались с места почти 2 часа. Люди решили не ждать и просто пошли пешком по трассе, передает корреспондент «КП-Томск».

Утром в пятницу Томск засыпало снегом, к которому жители были не готовы. На дорогах образовался сильный гололед. Это спровоцировало 10-балльные пробки в городе. На данный момент ситуация на дорогах по-прежнему сложная. Фиксируются заторы в 8 баллов.

«В 9 утра я вышла из дома, поехала из Северска до Томска на работу. На Чекистском тракте, не доезжая до моста, автобус встал в пробку и за 1,5 часа не сдвинулся с места. Пассажиры попросили водителя открыть дверь и практически пол-автобуса вышли и пошли пешком по трассе от моста до поселка Свечной, чтобы пересесть на другой автобус», – рассказала корреспондент.

Северчане пошли пешком на работу из-за пробки. Фото: Ксения Высотина

По данным сервиса «Яндекс. Пробки», северчане до сих пор стоят в пробке от центрального КПП по Чекистскому тракту и до улицы Кутузова.

Напомним, за утро 14 апреля в Томске произошло 20 ДТП. Сегодня пробки сковали весь город. Серьезные заторы наблюдались на проспектах Мира, Фрунзе, Комсомольском и на улице Пушкина.