Порядка 20 ДТП произошло в Томске за утро из-за гололеда

В Томске утром в пятницу произошло 20 ДТП. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Порядка 20 ДТП произошло утром в пятницу в Томске, сообщил «КП-Томск» представитель пресс-службы УВМД по региону.

В пятницу, 14 апреля, Томск засыпало снегом. Утром на дорогах образовался гололед. Это спровоцировало 10-балльные пробки в городе. На данный момент ситуация на дорогах по-прежнему сложная. Фиксируются заторы в 8 баллов.

«Всего за несколько часов в дежурную часть ГИБДД поступило 20 сообщений о ДТП. Сведения о пострадавших уточняются», – сообщили в пресс-службе.

Напомним, утром в пятницу серьезные заторы наблюдались на проспектах Мира (в сторону улицы Карла Ильмера к Пушкинской развязке), Фрунзе (от ул. Елизаровых до пр. Комсомольского), Комсомольском (от Кирова до Сибирской) на улице Пушкина (по всему Иркутскому тракту и до Белого озера).