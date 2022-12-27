Новогодний стол-2023: сколько придется потратить жителю Томска на продукты

Вложения в праздник у каждого покупателя могут отличаться. Фото: Кирилл Колемасов

До Нового года остается четыре дня и многие томичи начинают закупать продукты к праздничному столу. Для создания блюд на выбор представлено множество продуктов разных производителей, вложения в праздник у каждого покупателя могут отличаться. Журналист «КП-Томск» посетил магазин Томска и посчитал минимальную стоимость продуктовой корзины на Новый год.

В список минимального набора продуктов вошли овощи и фрукты, консервация для салатов и в качестве закуски, ингредиенты для горячего, а также минимальный набор напитков. В качестве примера были взяты товары с самым низким ценником.

ОВОЩИ:

Картофель 19,99 рублей/кг

Морковь 29,99 рублей/кг

Лук 39,99 рублей/кг

Свекла 20,99 рублей/кг

Чеснока 23,99 рублей/100г

Помидоры 139,99 рублей/кг

Огурцы 139,99 рублей/кг

Зелень 49,9 рублей/100г

КОНСЕРВАЦИЯ:

Консервированный горошек 420г 35,99

Консервированная кукуруза 67,99 рублей/кг

Соленые огурцы 550г 131,99 рублей/кг

Оливки 84,99 рублей 300 мл

Маслины 79,99 рублей 300 мл

Кусочки сельди в масле 83,99 рублей 150г

ФРУКТЫ:

Яблоки 119,99 рублей/кг

Апельсины 149,99 рублей/кг

Бананы 87,99 рублей/кг

Мандарины 169,99 рублей/кг

Хурма 169,99 рублей/кг

ГОРЯЧЕЕ:

Форель целая 450 г 439,99 рублей

Тушка цыпленка 159,99 рублей

НАПИТКИ:

229,99 Шампанское

Сок яблочный 1л 62,99 рублей

Чай завариваемый 19,99 рублей/уп

Овощи и фрукты были отобраны по килограмму (чеснок и зелень по 100г), их финальная сумма вышла 1162,87. А вот консервация и напитки были выбраны в полном объеме. К горячему блюду была приобретена тушка цыпленка. Итоговая сумма вышла 957, 99 рублей. Итого: 2120, 86 рублей.

Отметим, что данные подсчеты были произведены в приблизительной форме. Стоит учесть количество членов семьи и гостей, которые соберутся вместе, чтобы отметить новогоднюю ночь. Также добавим, что у каждого свои продуктовые предпочтения. Тем не менее, уместиться в небольшую сумму, чтобы отметить Новый год вполне возможно.

Ранее мы рассказывали, что в ноябре 2022 года по сравнению с 2021-м стоимость самых популярных новогодних салатов в Томской области — «Оливье» и селедки под шубой — увеличилась на 12-13%.

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