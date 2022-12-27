Новогодний стол-2023: сколько придется потратить жителю Томска на продукты

Вложения в праздник у каждого покупателя могут отличаться.
Фото: Кирилл Колемасов
До Нового года остается четыре дня и многие томичи начинают закупать продукты к праздничному столу. Для создания блюд на выбор представлено множество продуктов разных производителей, вложения в праздник у каждого покупателя могут отличаться. Журналист «КП-Томск» посетил магазин Томска и посчитал минимальную стоимость продуктовой корзины на Новый год.
В список минимального набора продуктов вошли овощи и фрукты, консервация для салатов и в качестве закуски, ингредиенты для горячего, а также минимальный набор напитков. В качестве примера были взяты товары с самым низким ценником.
ОВОЩИ:
Картофель 19,99 рублей/кг
Морковь 29,99 рублей/кг
Лук 39,99 рублей/кг
Свекла 20,99 рублей/кг
Чеснока 23,99 рублей/100г
Помидоры 139,99 рублей/кг
Огурцы 139,99 рублей/кг
Зелень 49,9 рублей/100г
КОНСЕРВАЦИЯ:
Консервированный горошек 420г 35,99
Консервированная кукуруза 67,99 рублей/кг
Соленые огурцы 550г 131,99 рублей/кг
Оливки 84,99 рублей 300 мл
Маслины 79,99 рублей 300 мл
Кусочки сельди в масле 83,99 рублей 150г
ФРУКТЫ:
Яблоки 119,99 рублей/кг
Апельсины 149,99 рублей/кг
Бананы 87,99 рублей/кг
Мандарины 169,99 рублей/кг
Хурма 169,99 рублей/кг
ГОРЯЧЕЕ:
Форель целая 450 г 439,99 рублей
Тушка цыпленка 159,99 рублей
НАПИТКИ:
229,99 Шампанское
Сок яблочный 1л 62,99 рублей
Чай завариваемый 19,99 рублей/уп
Овощи и фрукты были отобраны по килограмму (чеснок и зелень по 100г), их финальная сумма вышла 1162,87. А вот консервация и напитки были выбраны в полном объеме. К горячему блюду была приобретена тушка цыпленка. Итоговая сумма вышла 957, 99 рублей. Итого: 2120, 86 рублей.
Отметим, что данные подсчеты были произведены в приблизительной форме. Стоит учесть количество членов семьи и гостей, которые соберутся вместе, чтобы отметить новогоднюю ночь. Также добавим, что у каждого свои продуктовые предпочтения. Тем не менее, уместиться в небольшую сумму, чтобы отметить Новый год вполне возможно.
Ранее мы рассказывали, что в ноябре 2022 года по сравнению с 2021-м стоимость самых популярных новогодних салатов в Томской области — «Оливье» и селедки под шубой — увеличилась на 12-13%.
Читайте также: В Томске на новогодних праздниках пройдет более 10 мероприятий