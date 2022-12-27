"В гостях у Деда Мороза, фестиваль и экскурсии": куда сходить в Томске на новогодних праздниках?

Фото: Алёна Мищенко

В Томске в новогодние праздники горожанам не придется скучать. Более 10 различных праздничных мероприятий пройдет в городе с 1 по 8 января. "КП-Томск" собрала самые интересные места, которые стоит посетить.

"В гостях у Деда Мороза"

С 24 декабря по 8 января (кроме 1 января) в Томске состоится театрализованное представление "В гостях у Деда Мороза". Мероприятие состоится в ЗЦ «Аэлита» (пр. Ленина, 78). Для юных томичей и их родителей подготовлена целая праздничная программа.

В резиденции Деда Мороза гостям покажут живых кукол, дадут зажечь елку и сфотографироваться на память с волшебником. Помимо этого, детей ждет сюрприз от Деда Мороза. Отметим, что театрализованное представление рекомендовано маленьким зрителям от 3 лет.

Мероприятие будет проходить в 16.00 и в 18.00.

Возрастное ограничение 0+

Фестиваль "Зимние забавы"

Детский фестиваль "Зимние забавы" пройдет с 31 декабря по 7 января. Он состоится на Новособорной площади с 12.00 до 15.00 ( 1 января с 13.00 до 15.00). Для томичей запланированы интерактивные игры, концертные программы, танцевальные мероприятия и многое другое.

Возрастное ограничение 0+

Легкоатлетический пробег с Дедом Морозом

1 января в 12:00 на площади Новособорной пройдет Новогодний забег на 2023 метра. Организаторы мероприятия отмечают, что в забеге приветствуется наличие новогодних костюмов. Также добавляется, что все участники после забега смогут согреться горячим кофе от партнеров проекта. Для участия нужно зарегистрироваться по ссылке.

Мероприятие пройдет без перекрытия дорожного движения.

Возрастное ограничение 0+

Выступление юных фигуристов

В Томске 3 января с 12.00 до 15.00 состоится показательное выступление юных фигуристов. Оно пройдет на переулке Томском на катке. Томичам покажут сольные и групповые номера по фигурному катанию воспитанников спортивной школы.

Возрастное ограничение 0+

Представление "Нова радость стала"

6 января в Томске в ЗЦ "Аэлита" пройдет рождественское вертепное представление «Нова радость стала». Фольклорно-этнографический ансамбль "Пересек" исполнит выступление в 14.00.

Возрастное ограничение 0+

Напомним, что остальные мероприятия, которые пройдут в Томске в новогодние праздники можно узнать в гиде «Новый год по-томски!».