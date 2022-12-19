Оливье и селедка под шубой в Томской области подорожали на 13% и 12%

Фото: Юлия Пыхалова / Иван Прохоров

В ноябре 2022 года по сравнению с 2021-м стоимость самых популярных новогодних салатов в Томской области — «Ольивье» и селедки под шубой — увеличилась на 12-13%, сообщил Томскстат в понедельник.

Салат «Оливье» томичам в этом году будет стоить в среднем 450 рублей 63 копейки: цена выросла на 12,91%. Больше всего подорожали такие ингредиенты, как консервированные огурцы (+31,42%), зеленый горошек (+31,39%) и майонез (+20,77%).

Подорожал и самый дорогой ингредиент в составе салата — 400 грамм вареной колбасы стоит 187,46 рубля, на 8,33% больше, чем в 2021-м. Цены на картофель и морковь, напротив, упали на 41% и 29% соответственно.

В селедке под шубой резко выросла цена на главный ингредиент — собственно, сельдь, 350 грамм рыбы стали стоить в среднем 92 рубля 95 копеек. Рост за год составил более 30%, а сам салат подорожал на 11,79% — до 221 рубля 6 копеек.

Также подорожали майонез и репчатый лук — на 20,77% и 5,93% соответственно, а цены на картофель, свеклу и морковь, напротив, снизились: соответственно, на 41%, 27% и 29%, правда, совокупная их стоимости в самом салате даже не дотягивает до пятой части.

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