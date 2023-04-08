Подозреваемому в расправе над другом в Асине избрали меру пресечения

Погибшего мужчину обнаружили с множественными телесными повреждениями. Фото: Андрей АБРАМОВ

В Томской области суд избрал меру пресечения в отношении 44-летнего жителя Асино. Его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Фигуранта заключили под стражу на два месяца, до 7 июня 2023 года, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Напомним, в одной из квартир жилого дома по улице Юрия Гагарина в Асине проживали два приятеля. 5 апреля они распивали спиртные напитки и поссорились. 6 апреля в помещении обнаружили обнаружили тело одного из них. 48-летний мужчина скончался после множественных телесных повреждений. Соседа задержали по подозрению в убийстве.

Во время судебного заседания обвиняемый признал вину, но возражал против избрания меры пресечения. Расследование продолжается. Его ход контролирует городская прокуратура.

Напомним, томичка зарезала сожителя после его возвращения из колонии.