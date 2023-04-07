Томичка зарезала сожителя после его возвращения из колонии

Женщина несколько раз ударила потерпевшего в спину и плечо. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура Верхнекетского района Томской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу об убийстве в отношении 37-летней местной жительницы, сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

По версии следствия, в феврале 2023 года 30-летний сожитель фигурантки освободился из мест лишения свободы. Вместе они отмечали его возвращение и распивали спиртное. Вернувшись домой, экс-заключённый решил продолжить праздник и употребление алкоголя. Но женщина не разделяла планы возлюбленного, пара поссорилась. Затаив обиду, обвиняемая схватила нож и несколько раз ударила острым лезвием сожителя в спину и плечо.

Потерпевшего госпитализировали. Но от полученных телесных повреждений он вскоре скончался. Уголовное дело направили в Верхнекетский районный суд Томской области для рассмотрения по существу.

Напомним, в жестоком убийстве 48-летнего жителя Асино подозревают его приятеля.