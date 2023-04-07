«Ждем от мэра чистоты и мест для отдыха!»: жители Томска рассказали, чего ожидают от нового градоначальника

От человека, который займет пост мэра, томичи ждут наведения порядка на улицах города Фото: Анна Ковалёва

Кандидатов на пост мэра Томска уже определила конкурсная комиссия. Кто бы ни стал градоначальником, жители областного центра ждут от него продуктивных решений. Каких именно – выяснил «КП-Томск», пообщавшись с горожанами.

«Надеюсь, что мэр сможет изменить ситуацию с разбитыми дорогами и с помойками – их забрасывают, не вовремя вывозят мусор, много где такое наблюдаю. И еще нужно навести чистоту во дворах, особенно хочется этой чистоты», - сказала томичка Анастасия Ананова.

Решения этих же проблем ожидают от нового мэра и многие другие опрошенные томичи.

«Не буду оригинальной, но у меня, как и у всех, одна глобальная проблема – дороги!», - сказала Юлия Р.

Мать двоих детей, 30-летняя Дарья, довольно категорично заявила, что вся ее семья требует наведения порядка в спальных районах города.

«Пусть мэр моментально наведет порядок на улицах Томска. Причем не только в центре, на проспекте Ленина, а обязательно по «спальникам»! Например, можно создать специальную команду, которая будет выезжать на чистку загрязненных улиц», - сказала девушка.

Фото: Анна Ковалёва

«Хотелось бы, чтобы придомовые территории обустроили, вывозили своевременно снег, отремонтировали дороги во дворах. Чтобы ЖКХ не только собирали деньги, но и делали честно свою работу, чтобы не скакать через лужи и грязь, а ходить по асфальту, чтобы все работали честно, а не спустя рукава, и не для себя, а на благо Родине и для народа. Сама стараюсь так работать, чего властям желаю», - сказала Елена О., уже несколько лет проживающая в аварийном доме.

О проблемах с чистотой и порядком заявила и 40-летняя жительница областного центра Мария К.

«Пусть мэр добьется того, чтобы от снега чистили дворы своевременно. Говорят, в других городах хорошо очищают – аж до асфальта зимой. На таком посту точно будет, чем заняться в Томске», - отметила женщина.

«Мэру нужно обратить внимание на остановки и маршрутки – они грязные очень, я езжу на общественном транспорте, поэтому знаю не понаслышке», - поделилась Ольга К.

Фото: Анна Ковалёва

«От того, кто займет такой высокий пост, первым делом жду улучшения благоустройства, создания государственного приюта для животных и больше возможностей бесплатного допобразования детям», - поделилась Ольга Орехова.

Пенсионер Геннадий Иванович ответил, что не ждет перемен от прихода нового мэра. 30-летняя томичка Елена Мануйлова также сказала, что мало верит в изменения к лучшему.

«Я так разочарована в наших властях, что я ничего уже не жду. Но хотелось бы, конечно, это уже больной вопрос, ремонта дорог. И чтобы парки были, где можно отдохнуть, погулять, чтобы этого стало больше. А то у нас, получается, только Новособорная. Например, Иркутский тракт - голый, там вообще некуда сходить, хотя районы новые строятся. А еще – больше бы внимания уделялось детям с особенностями», - сказала Елена.

От человека, который займет пост мэра, ожидает обустройства зон отдыха и пенсионерка Людмила Геннадьевна.

«Парков мало у нас. Дело в том, что с внуками уже все перехожено на тысячу раз, а нового ничего не появляется. Вот, хотелось бы, чтобы градоначальник сделал еще парки, аквапарк, развлекательные центры. И надо позаботиться о спорте, особенно о детских организациях», - отметила томичка.

Читайте также И.о. мэра остался недоволен качеством уборки снега в томском поселке Светлый