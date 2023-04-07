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Общество7 апреля 2023 8:20

«Ждем от мэра чистоты и мест для отдыха!»: жители Томска рассказали, чего ожидают от нового градоначальника

Томичи перечислили, каких решений ждут от нового мэра города
Анна Ковалёва
От человека, который займет пост мэра, томичи ждут наведения порядка на улицах города

От человека, который займет пост мэра, томичи ждут наведения порядка на улицах города

Фото: Анна Ковалёва

Кандидатов на пост мэра Томска уже определила конкурсная комиссия. Кто бы ни стал градоначальником, жители областного центра ждут от него продуктивных решений. Каких именно – выяснил «КП-Томск», пообщавшись с горожанами.

«Надеюсь, что мэр сможет изменить ситуацию с разбитыми дорогами и с помойками – их забрасывают, не вовремя вывозят мусор, много где такое наблюдаю. И еще нужно навести чистоту во дворах, особенно хочется этой чистоты», - сказала томичка Анастасия Ананова.

Решения этих же проблем ожидают от нового мэра и многие другие опрошенные томичи.

«Не буду оригинальной, но у меня, как и у всех, одна глобальная проблема – дороги!», - сказала Юлия Р.

Мать двоих детей, 30-летняя Дарья, довольно категорично заявила, что вся ее семья требует наведения порядка в спальных районах города.

«Пусть мэр моментально наведет порядок на улицах Томска. Причем не только в центре, на проспекте Ленина, а обязательно по «спальникам»! Например, можно создать специальную команду, которая будет выезжать на чистку загрязненных улиц», - сказала девушка.

Фото: Анна Ковалёва

«Хотелось бы, чтобы придомовые территории обустроили, вывозили своевременно снег, отремонтировали дороги во дворах. Чтобы ЖКХ не только собирали деньги, но и делали честно свою работу, чтобы не скакать через лужи и грязь, а ходить по асфальту, чтобы все работали честно, а не спустя рукава, и не для себя, а на благо Родине и для народа. Сама стараюсь так работать, чего властям желаю», - сказала Елена О., уже несколько лет проживающая в аварийном доме.

О проблемах с чистотой и порядком заявила и 40-летняя жительница областного центра Мария К.

«Пусть мэр добьется того, чтобы от снега чистили дворы своевременно. Говорят, в других городах хорошо очищают – аж до асфальта зимой. На таком посту точно будет, чем заняться в Томске», - отметила женщина.

«Мэру нужно обратить внимание на остановки и маршрутки – они грязные очень, я езжу на общественном транспорте, поэтому знаю не понаслышке», - поделилась Ольга К.

Фото: Анна Ковалёва

«От того, кто займет такой высокий пост, первым делом жду улучшения благоустройства, создания государственного приюта для животных и больше возможностей бесплатного допобразования детям», - поделилась Ольга Орехова.

Пенсионер Геннадий Иванович ответил, что не ждет перемен от прихода нового мэра. 30-летняя томичка Елена Мануйлова также сказала, что мало верит в изменения к лучшему.

«Я так разочарована в наших властях, что я ничего уже не жду. Но хотелось бы, конечно, это уже больной вопрос, ремонта дорог. И чтобы парки были, где можно отдохнуть, погулять, чтобы этого стало больше. А то у нас, получается, только Новособорная. Например, Иркутский тракт - голый, там вообще некуда сходить, хотя районы новые строятся. А еще – больше бы внимания уделялось детям с особенностями», - сказала Елена.

От человека, который займет пост мэра, ожидает обустройства зон отдыха и пенсионерка Людмила Геннадьевна.

«Парков мало у нас. Дело в том, что с внуками уже все перехожено на тысячу раз, а нового ничего не появляется. Вот, хотелось бы, чтобы градоначальник сделал еще парки, аквапарк, развлекательные центры. И надо позаботиться о спорте, особенно о детских организациях», - отметила томичка.

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