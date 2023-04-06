И.о. мэра остался недоволен качеством уборки снега в томском поселке Светлый

Жители поселка Светлый жалуются на лужи из-за таяния снега. Фото: Анна Ковалева

И.о. мэра Михаил Ратнер проверил состояние дворов, тротуаров и проездов в поселке Светлый, который относится к Октябрьскому району Томска. Жители поселка неоднократно жаловались, что из-за таяния снега образуется много луж, рассказали мэрии.

«В Светлом неоднородный ландшафт, вода скапливается в низинах, при перепадах температур получается лед. Михаил Ратнер поручил в кратчайшие сроки подрядчику районной администрации прорыхлить и вывезти излишки снега там, где талые воды скапливаются на тротуарах и подходах к учреждениям соцсферы», - пояснили в пресс-службе мэрии.

А управляющим компаниям дали поручение проработать, как ывозить снег или отводить воду с пешеходных дорожек во дворах многоквартирных домов.

Ранее с улиц Томска вывезли почти 30 кубометров мусора и 28 тонн уличного смета за сутки.