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НовостиОбщество6 апреля 2023 12:43

И.о. мэра остался недоволен качеством уборки снега в томском поселке Светлый

Жители поселка неоднократно жаловались на лужи, которые появились после таяния снега
Александра Тайбатрова
Жители поселка Светлый жалуются на лужи из-за таяния снега. Фото: Анна Ковалева

Жители поселка Светлый жалуются на лужи из-за таяния снега. Фото: Анна Ковалева

И.о. мэра Михаил Ратнер проверил состояние дворов, тротуаров и проездов в поселке Светлый, который относится к Октябрьскому району Томска. Жители поселка неоднократно жаловались, что из-за таяния снега образуется много луж, рассказали мэрии.

«В Светлом неоднородный ландшафт, вода скапливается в низинах, при перепадах температур получается лед. Михаил Ратнер поручил в кратчайшие сроки подрядчику районной администрации прорыхлить и вывезти излишки снега там, где талые воды скапливаются на тротуарах и подходах к учреждениям соцсферы», - пояснили в пресс-службе мэрии.

А управляющим компаниям дали поручение проработать, как ывозить снег или отводить воду с пешеходных дорожек во дворах многоквартирных домов.

Ранее с улиц Томска вывезли почти 30 кубометров мусора и 28 тонн уличного смета за сутки.