ПСС рассказала подробности смертельной аварии на трассе Томск-Юрга

Фото: ПСС по Томской области

Томская поисково-спасательная служба рассказала подробности извлечения погибших во время ДТП на трассе Томск-Юрга. Сообщение об аварии спасателям поступило в 5.13 утра, сообщили в telegram-канале ПСС.

Напомним, что на трассе Томск-Юрга 23 декабря произошло столкновение грузовика «Mercedes-Benz» и легковушки «Nissan Wingroad». Погибли двое пассажиров и один водитель легкового автомобиля.

"23 декабря в 5:13 на пульт оперативного дежурного ОГБУ ТО ПСС поступил вызов о дорожно-транспортном происшествии на трассе М53 около с. Курлек. Произошло столкновение двух автомобилей — легкового Nissan Wingroad и грузового с полуприцепом Mercedes-Benz", - говорится в сообщении.

Спасатели рассказали, что прибыв на место, они отключили газобалоное оборудование автомобиля (ГБО) и извлекли погибших из легкового транспортного средства.

Также уточняется, что водитель грузового автомобиля был извлечен до приезда спасателей и передан сотрудникам скорой медицинской помощи.