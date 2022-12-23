Водитель и два пассажира легковушки погибли в ДТП с грузовиком на трассе Томск — Юрга

Фото: пресс-служба прокуратуры Томской области.

На трассе Томск-Юрга 23 декабря в 5:30 произошло столкновение грузовика «Mercedes-Benz» и легковушки «Nissan Wingroad», сообщает пресс-служба прокуратуры Томской области. Новость о происшествии стала расходиться в социальных сетях, очевидцы заметили три тела на обочине.

«По предварительным данным, в результате дорожно-транспортного происшествия погибли водитель и 2 пассажира легкового автомобиля, водитель грузового автомобиля доставлен в медицинское учреждение», - говорится в сообщении прокуратуры Томской области.

На месте работает прокурор Томского района Сергей Иванов. Ведомство взяло на контроль выяснение всех обстоятельств произошедшего.

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