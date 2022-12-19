Более сотни жителей Томска простились с погибшими в ДТП медиками

Фото: Ксения Высотина

В Томске началась церемония прощания с погибшими врачами областного перинатального центра имени Ирины Евтушенко. Чтобы проводить врачей в последний путь, в здание Богоявленского Кафедрального собора к 12.00 пришло больше тысячи человек — друзей, коллег, родственников, пациентов и обычных горожан, сообщает корреспондент «КП-Томск» с места события.

В Томске десятки людей пришли проститься с погибшими в аварии медиками ОПЦ. Фото: Наталья КАЧАНОВСКАЯ

По словам корреспондента, томичи начали собираться за некоторое время до мероприятия, многие принесли цветы. К закрытым гробам с телами погибших выстроилась очередь.

Напомним, в страшном ДТП с большегрузом в прошлую среду погибла вся бригада скорой помощи перинатального центра: заместитель главврача по акушерско-гинекологической помощи Алла Карманов, заведующий отделением анестезиологии-реанимации Юрий Бочков, медсестра Наталья Иванова и водитель Михаил Криницын.

В Томске десятки людей пришли проститься с погибшими в аварии медиками ОПЦ. Фото: Ксения Высотина

Фото: Наталья КАЧАНОВСКАЯ

Фото: Наталья КАЧАНОВСКАЯ

Фото: Наталья КАЧАНОВСКАЯ

Фото: Наталья КАЧАНОВСКАЯ

Фото: Наталья КАЧАНОВСКАЯ

Фото: Наталья КАЧАНОВСКАЯ

Фото: Наталья КАЧАНОВСКАЯ

Фото: Наталья КАЧАНОВСКАЯ

Фото: Ксения Высотина

Фото: Ксения Высотина

Фото: Ксения Высотина

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