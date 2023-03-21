Бродячие собаки держат в страхе жителей села Мельниково в Томской области

Бродячие собаки в селе Мельниково. Фото: "Регион-70".

Жители села Мельниково в Томской области в социальных сетях пожаловались на стаю бродячих собак, которая обитает рядом с детским садом. Местным жителям страшно ходить по улицам. Информация об этом опубликована в паблике «Регион-70».

«Крик о помощи. В Мельниково, рядом с детским садом постоянно бегаем стая собак!!! Страшно ходить», – написала автор поста.

На кадрах, опубликованных в сети, видно, как стая из 8-9 собак бежит по улицам села Мельниково. Женщина, которая снимает происходящее, приходит в ужас.

Жители региона в комментариях разделились на два лагеря: кто-то считает, что дело в самих людях, которые бросают своих животных на улицы, а кто-то уверен, что проблему не решают местные власти. Этим постом местные жители пытаются привлечь внимание общественности.

«В этой стае парочка бездомных, а остальные хозяйские. Это надо с людьми бороться, а не с собаками. Тогда и не будет на улице собак. В этой стае нет стерилизованных собак», – отметила томичка в комментариях.