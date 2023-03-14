Почти 20 очагов заболевания корью зарегистрировано в Томской области

Среди заболевших корью - 9 детей и 4 взрослых. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Томской области зафиксировано 19 очагов кори. Также замначальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Томской области Светлана Алексеева рассказала журналистам, что на данный момент в регионе болеет 13 человек.

"Сейчас регистрируются и были подтверждены 13 случаев кори, в основном это дети. У нас зарегистрировано 19 очагов, в которых установлено более 2,5 тыс. контактных. За всеми контактными организовано медицинское наблюдение", - сказал специалист.

Уточняется, что среди заболевших корью - 9 детей и 4 взрослых. Эксперт также отметила, что один из детей был привит от инфекции.

Ранее сообщалось, что около 240 учеников из двух школ Томска будут обучаться некоторое время дома из-за распространения болезни среди одноклассников.

Напомним, что течение кори делится на несколько периодов, первый — катаральный, до появления сыпи. Он характеризуется повышением температуры и ярко-выраженными катаральными явлениями — насморк, конъюнктивит, кашель. Сыпь на этом этапе отсутствует и если нет настороженности относительно кори, то люди, как правило, принимают эти симптомы за обычное ОРВИ.

Читайте также: Врач-инфекционист рассказал жителям Томска о страшной опасности кори