Из-за кори в двух томских школах на дистант перевели почти 240 учеников

Около 240 ученики перевели на дистант из-за кори. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Около 240 учеников из двух школ Томска будут обучаться некоторое время дома из-за кори среди одноклассников. Об этом сообщает «МК в Томске» со ссылкой на руководителя департамента образования администрации Томска Максим Савенков.

Напомним, на прошлой неделе в двух школах областного центра - «Эврика-развитие» и школа №22 в поселке Светлый - были выявлены случаи кори среди учеников. По словам Максима Савенкова, департамент образования в случае выявления инфекции действует строго в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора: непривитых школьников переводят на дистанционное обучение. В «Эврике» таковых набралось около 200 учеников, в поселке Светлый - еще 38.

Кстати, педагогов, у которых нет прививок от кори, также должны устранять от работы (на 21 день), но таковых в вышеуказанных школах не нашлось.

Глава городского департамента образования отметил, что через три недели все ученики вернутся в школу. При этом справок и обязательной вакцинации от детей (и их родителей) никто требовать не будет.

При этом Савенков настоятельно рекомендовал томичам, которые по каким-то причинам не прививают своих детей от кори, сделать это в ближайшее время.

В свою очередь заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Томской области Светлана Алексеева уточнила, что прививок от кори должно быть две: первую ставят в возрасте до 12 месяцев, вторую – в 6 лет. Взрослые могут вакцинироваться с 18 до 35 лет. Те, кто старше (до 55 лет), ставят прививку лишь в том случае, если относятся к группе риска - работники сфер образования, торговли, врачи, сотрудники транспортных компаний, коммунальной отрасли, соцработники и сотрудники таможни.

Напомним, прививки против кори включены в национальный календарь профилактических прививок России и являются обязательными.