Мобилизованным томичам объяснили порядок освобождения от пени за услуги ЖКХ. Фото: Наталья КАЧАНОВСКАЯ

Губернатор Томской области подписал постановление о порядке освобождения мобилизованных жителей региона и членов их семей от пени за жилищно-коммунальные услуги, сообщает департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области.

Освобождение от начисления пеней предоставляется призванным по мобилизации военнослужащим на срок действия контракта, а также членам их семей. К ним относятся супруга, несовершеннолетние дети, дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до совершеннолетия, дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся на очной форме, и лица на иждивении военнослужащих.

Для освобождение от пени за ЖКУ необходимо подать в соответствующую организацию заявление, а также перечень подтверждающих документов: правоустанавливающие документы на помещения в доме или квартире; копию документа, подтверждающего заключение военнослужащим контракта и его срок; копию паспорта мобилизованного и членов его семьи, в случае детей до 14 лет — свидетельства о рождении; копию документов, подтверждающих родство с мобилизованным.

При подаче заявления по доверенности также необходимы копия паспорта или иного документа представителя семьи или самого мобилизованного и копия документа, подтверждающего такие полномочия.

Решение об освобождении от уплаты пени или отказе получатели платы за ЖКУ обязаны принять в течение 10 календарных дней с даты получения документов.

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