"Он видит больше, чем мы": мама ребенка с синдромом Ангельмана рассказала о преодолении диагноза и творчестве сына

У Дамира Войнова в 5 лет диагностировали сложное генетическое заболевание - синдром Ангельмана. Фото: Предоставлено героем

В небольшом селе Вороново Томской области, где живет чуть больше тысячи человек, растет художник Дамир Войнов. Мальчику всего 8 лет, но у него уже есть своя галерея и поклонники, которые украшают его творчеством свои дома.

Фото: Предоставлено героем

Два года назад, когда Дамиру было всего 5 лет, семья узнала, что у ребенка тяжелый диагноз - синдром Ангельмана. Бесчисленные анализы, переезды между городами, приемы врачей. Семья Войновых столкнулась с новой реальностью, с новым укладом жизни. Журналист «КП-Томск» поговорила с мамой Дамира – Татьяной Войновой и узнала, как семья пережила факт сложной генетической болезни у ребенка и почему его картины семья называет предсказаниями.

«Специалисты безуспешно перебирали варианты диагнозов»

В 2020 году Дамиру еще не было шести лет, когда его маме Татьяне удалось попасть с сыном на прием к эпилептологу в Новосибирске. Благодаря дорогостоящему генетическому анализу семья узнала, какое заболевание у Дамира.

«Мы удачно попали на прием к платному эпилептологу в городе Новосибирск. И специалист впервые заподозрил именно генетическое отклонение. До этого времени безуспешно перебирали варианты диагнозов и ни один не подходил. Синдром Ангельмана очень сложно диагностируется в раннем возрасте без дорогостоящих анализов в генетике», - говорит Татьяна.

Отметим, что синдром Ангельмана – генетическое заболевание, которое сопровождается задержкой в умственном и речевом развитии, двигательном расстройстве, психологическими особенностями, нарушением поведения и другими поведенческими отличиями.

Фото: Предоставлено героем

Татьяна по образования педагог, но ради сына стала специалистом и в медицине. Она изучила особенности заболевания, кажется, на уровне специалиста в этой области. Рассказывая о синдроме Ангельмана, женщина говорит: "Такие люди остаются с детским добродушным восприятием во взрослом теле, всегда требуют контроля и помощи со стороны посторонних, многое понимают, но с трудом могут ответить вам на ваши вопросы".

После того, как синдром был озвучен, Дамиру приходилось одновременно принимать два препарата, которые вызывали побочные эффекты: тремор рук, языка, проблемы с ЖКТ и органами кроветворения, с почками – список может быть длинным. Далее к приему препаратов с помощью ряда специалистов добавили медицинскую диету с низким гликемическим индексом, без глютена, дрожжей и коровьего белка.

Татьяна отмечает, что синдром отличается фармакорезистентной эпилепсией [невозможностью достичь полного или почти полного контроля над припадками, - прим.ред.], которая возникает из-за повреждения определенного гена. Увидеть такую форму эпилепсии может грамотный специалист по ЭЭГ, попасть на прием к которому весьма непросто.

«Я освоила базовый курс дефектологии, а муж - курсы лечебного массажа»

Татьяна с мужем, когда узнали о диагнозе сына, начали осваивать необходимые для его лечения и реабилитации курсы.

Фото: Предоставлено героем

«Очень много работы с ребенком лежит на плечах родителей. Я освоила базовый курс дефектологии. Муж - курсы лечебного массажа. На данный момент в стоимость лечения и реабилитации Дамира входит арт-терапия», - говорит мама Дамира.

Также дополнительно Дамиру требуется АВА-терапия, которая отвечает за коррекцию поведения детей, курс специальных витаминов, продукты питания для медицинской диеты, логопед и развивающие игры. Татьяна рассказывает, что ежедневные «ритуалы» состоят из большого количества действий, скучать не приходится.

Фото: Предоставлено героем

«Живем мы в селе, в 130 км от города. Также в перечень расходов входит приобретение тренажеров и развивающих игр для ребенка. Препарат от эпилепсии закупает поликлиника за счет государства, но есть большая вероятность, что оно попадет под санкции, и тогда приобретать его придется нам самостоятельно, значительно дороже», - делится Татьяна.

Женщина отмечает, что есть ряд вещей, которые сейчас семье недоступны, например, лечебная физическая культура, бассейн и терапия с лошадьми. Различные процедуры, анализы и ежедневные заботы для восстановления ребенка обходятся 40-50 тысяч рублей.

«Первая картина Дамира была посвящена музыке Бетховена»

Дамир числится в первом классе, для него не проблема осваивать устный материал, лепить, изучать фигуры, цвета и числа, но больше всего он любит рисовать. Интересоваться красками Дамир стал с 5 лет. В этом же возрасте появились его серьезные художественные произведения.

Фото: Предоставлено героем

«Первая картина Дамира была посвящена музыке Бетховена. Рисовал он на холсте большого размера, акриловыми красками. Сейчас эта работа хранится в частной коллекции наших знакомых», - говорит Татьяна.

Мама ребенка рассказывает, что для юного художника процесс написания картины – многоступенчатый и осознанный. Перед созданием творения он сам выбирает цвета, экспериментирует с сочетаниями тонов и раскладывает выбранные варианты на палитре.

Затем в «ход» идет музыка – важная деталь творчества. Дамир обычно создает под классику или любимых исполнителей – GURUDE, Кубанский казачий хор и Пелагею.

Рисует Дамир акриловыми красками на холсте, иногда подключает акварель. Из любимых техник выбирает пастозную манеру мастихином или другие необычные художественные техники, которые он узнает через видео-уроки в интернете.

«Он видит больше, чем мы»

Татьяна заметила, что один из любимых цветов, используемых в картинах, – это небесный и бирюзовый. Такой выбор можно отнести к его особенности воспринимать мир иначе, видеть его с другого ракурса и быть будто творения Дамира Татьяна называет предсказаниями, так как они были написаны за несколько мгновений до самого события, изображенного на холсте.

Фото: Предоставлено героем

«Иногда мне кажется, что он видит больше, чем мы. Так он однажды нарисовал картину в 00-00 ночи. А через несколько часов я узнала, что в это же самое время близкая подруга родила дочь. И картина получилась именно такой, отражающей рождение ребенка. Конечно, эту картину мы подарили родителям новорожденной, как талисман на всю жизнь», – заметила Татьяна Войнова.

Кроме того, одну из картин Дамир подарил сам своей бабушке. Для нее это произведение стало предсказанием, что будущее будет лучше и светлее – «что счастье есть!».

«Мечтаем построить для него отдельную небольшую мастерскую»

О планах на будущее Татьяна Войнова рассказывает с опаской, однако уже сейчас есть ряд важных дел. Семья хочет в скором времени создать отдельное место для творчества Дамира и организовать выставки в соседних городах.

Фото: Предоставлено героем

«Очень хочется провести персональные выставки его картин в Томске, Новосибирске, крупных городах России и зарубежных странах. Очень хочется, чтобы с теплом его души и сердца, через его картины познакомилось, как можно больше людей. Ведь его картины – это зеркало его светлой детской души. Мечтаем построить для него отдельную небольшую мастерскую, где бы он мог создавать свои произведения», - рассказывает мама Дамира.

Сегодня детские произведения хранятся дома, у бабушки, некоторые покупают знакомые и поклонники работ Дамира. Вырученные от продажи средства семья распределяет на физическое и творческое развитие ребенка – приобретает необходимые материалы для рисования, медикаменты. Татьяна также ведет блог, в котором делится достижениями своего талантливого ребенка, чтобы с ними мог познакомиться каждый.