Томских школьников могут обязать носить единую школьную форму. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов назвал введение единой школьной формы одним из приоритетных направлений министерства. Об этом он заявил в ходе «Правительственного часа» в Госдуме РФ, сообщает пресс-служба Минпросвещения.

Кравцов перечислил приоритетные направления взаимодействия Минпросвещения и профильных комитетов Госдумы.

«Первое – это дополнительное обеспечение статуса русского языка как государственного языка России; второе – введение единой школьной формы, пусть каждая школа самостоятельно определит, какой именно; третье – передача школ на региональный уровень <...> Такой законопроект уже внесен в Госдуму всеми фракциями, мы поддерживаем этот проект», — заявил министр.

Напомним, письмом от 28 марта 2013 года Министерство образования и науки РФ установило рамочные требования к внешнему виду школьников с описанием видов повседневной, парадной и спортивной одежды.

Конкретные требования к одежде учебные заведения определяют сами, и они вправе вводить для учеников обязательную школьную форму: например, в Академическом лицее Томска форму ввели еще с 1 сентября 2013 года. Другие школы ограничиваются некоторыми формальными требованиями — например, запрещают одежду с яркими и вызывающими надписями или юбки короче определенной длины.

В «КП-Томск» обратились за комментарием в ряд учебных заведений Томска.

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