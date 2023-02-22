«Это был удар»: как 2-летний мальчик из Томска отреагировал на могилу погибшего отца на СВО

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Жительница Томска Валерия (имя изменено), совсем недавно оплакала своего погибшего мужа. 23-летний томич погиб в зоне боевых действий на Украине еще в 2022 году в мае. Боец не был мобилизован, он отправился на службу добровольцем. Жена военного рассказала журналисту "КП-Томск" о том, как ее 2-летнй сын отреагировал на смерть папы.

"В том же месяце, когда муж подписал контракт, было объявлено о начале СВО. Ребят спросили, кто хочет отправиться на фронт, Женя сразу согласился. Я тяжело это восприняла, отговаривала его, потому что не хотела отпускать. Но муж ответил, что он не просто так туда идет служить. Его слова были такими: "Надо за Россию, надо нашим ребятам помогать"", - вспоминает жена солдата.

У молодого бойца также остался 2-летний сын. И хоть малыш еще был совсем маленьким, когда Валерия узнала о смерти мужа, он хорошо запомнил своего папу.

"Сыну было всего 2,5 года, но он хорошо запомнил папу. Начиная с марта, когда Женя приехал на ту территорию, где ведется спецоперация, он регулярно созванивался с нами по скайпу. Уже в конце весны эти видеосеансы вдруг пропали…", - рассказала томичка.

Когда Валерия похоронила мужа, она приехала на кладбище с малышом. Ее очень удивило, как сын себя там повел. По словам женщины, мальчик, как и его отец, оказался большим любителем машин. Ребенок никогда и нигде не оставлял свои игрушечные автомобили. Но вдруг он подошел к могиле папы, положил на нее машинку и отошел.

"Впервые сын не забрал свою машинку. Я думаю, он уже понимает то, что было бы невозможно передать словами...", - подытожила Валерия.

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