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Общество7 ноября 2022 11:48

Во дворах Томска выросли свалки из отработанных шин

Убранные из дворов покрышки оказалось некуда утилизировать
Кирилл Гостев
Во дворах Томска накапливаются свалки из отработанных шин

Во дворах Томска накапливаются свалки из отработанных шин

Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Осенью 2022 года ряд управляющих компаний в Томске взялись за ликвидацию отработанных покрышек, используемых для благоустройства. Старые шины служили украшением дворов много лет, хотя их относят к четвертому классу экологической опасности.

В октябре паблик "Регион-70 Томск" сообщил, что крупная УК "Кировский массив" и ряд ТСЖ в Кировском районе выкопали шины из земли при помощи тяжелой техники. Сообщалось о демонтаже покрышек силами УК "Жилсервис" и других УК в Октябрьском и Советском районах.

"На ул. Пугачева, 1 в Октябрьском районе вывезено порядка 20 покрышек ООО "УК "ЖЭП-9". В Советском районе убрано более 200 шт. неустановленными лицами, по адресу ул. Алтайская, 132, 2-й подъезд, силами ООО УК "Жилище" вывезено более 50 покрышек", — рассказали "КП-Томск" в мэрии.

Растения, за которыми трепетно ухаживали жильцы, были выкорчеваны и брошены вместе с шинами. Почему же городские власти обратили внимание на самовольное благоустройство дворов?

Законодательная основа

Так как автомобильные шины относятся к четвертому классу отходов, их использование не по назначению (а именно — загрязнение земельного участка) по статье 8.2.1 КоАП "Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с веществами, разрушающими озоновый слой" чревато штрафом для физических лиц в размере 1-2 тысяч рублей. Должностным лицам грозит штраф уже от 10 до 30 тысяч рублей, а юридическим лицам - от 100 до 250 тысяч.

Класс опасности присваивается видам отходов, которые наносят ощутимый вред окружающей среде. Хотя покрышки относятся к сравнительно низкому и распространенному четвертому классу, для их утилизации действует особый порядок, отличающийся от твердых бытовых отходов: после истечения срока службы их необходимо сдавать лицензированным организациям.

Насколько опасны шины?

Экологи по всему миру спорят о том, насколько безопасно использовать отработанные шины в качестве клумб. Одни считают, что это удобный способ переработки, который позволяет покрышке разложиться естественным путем в течение нескольких десятков лет. Другие приводят аргумент, что опасные вещества, которые выделяются в процессе распада, проникают в почву и растения и в конечном итоге наносят вред здоровью человека.

Не все так однозначно и с точки зрения законодательства. Четвертый класс опасности подразумевает низкий уровень воздействия на окружающую среду: экосистема восстанавливается после таких отходов в течение трех лет. Томский эколог, специалист в области природоохраны Сергей Трапезников в эфире радио "Томский Благовест" обратил внимание на то, что к четвертому классу опасности относится очень широкий перечень отходов, и не все из них на бытовом уровне считаются вредными.

"Это самый распространенный класс опасности, потому что к нему относятся и органические, и неорганические отходы. Допустим, сухие корма для животных, остатки кожи, использованные средства гигиены, флаконы и емкости от косметики, технические ткани, полиэтиленовая упаковка и пленка — у нас на дачах она используется. <...> Навоз, на котором мы выращиваем огурчики с редисом — тоже четвертый класс опасности", — пояснил Трапезников.

По мнению эколога, законодательство по отходам в России еще сырое и нуждается в существенной доработке. Отдельную проблему представляют покрашенные шины: их не принимают в переработку, а захоранивать или, тем более, сжигать такие шины опасно для окружающей среды, да и в принципе запрещено. Зачастую шины во дворах красят, а значит, утилизировать их, как обычные, не получится — компания их просто не примет.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

"Зашли в тупик"

В Департаменте природных ресурсов Томской области обратили внимание на то, что после уборки с придомовых территорий сотрудники УК оставили шины на мусорных площадках. Проблема в том, что УК попросту не знают, что с ними делать дальше.

"По этому поводу сообщаем, что отходы автошин не входят в состав твердых коммунальных отходов, их складирование на контейнерных площадках запрещено и является административным правонарушением", — заявили в Telegram-канале департамента.

В "Томск САХ" корреспонденту "КП-Томск" подчеркнули, что вывоз автошин не входит в обязанности регионального оператора. Нет таких полномочий и у городских властей.

"Мы увозить их права не имеем — дворы не муниципальная территория, и это чья-то собственность. Но районные администрации проводят разъяснительные беседы и просят [УК и жильцов] убирать", — сообщили в томской мэрии.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Что делать дальше?

По мнению Сергея Трапезникова, самым простым, хотя и противоречащим букве КоАП, решением был бы возврат к статусу-кво, потому что брошенные на площадках для ТКО шины представляют чуть ли не большую опасность по сравнению с вкопанными. В них могут начать плодиться крысы, а, попадая на свалки, покрышки зачастую становятся очагами самовозгорания и причиной выброса большого количества вредных веществ.

"По крайней мере, я не могу ничего найти, кроме глупого - закопать назад. Они будут там лежать, что ли, крысы там плодиться будут? Нет, надо что-то с этим делать. Куда-то увезти и разместить — вроде как нельзя. На полигон нельзя, на переработку не подлежит. Зашли в тупик", — считает Сергей Трапезников.

Корреспондент "КП-Томск" обратился в компанию "Экошина" — единственное в Томске предприятие, которое принимает шины на переработку по полному циклу. Менеджер компании Ольга Павлова сообщила, что сейчас прием шин временно остановлен из-за переполнения полигона, на котором они хранятся. Она также пояснила, что на переработку не принимают шипованные, рваные и резаные шины, а также такие, которые долго находились в земле.

Таким образом, выкопанные шины не могут вывезти ни на полигон, ни на переработку. В такой ситуации у томичей ничего не остается, кроме как оставить их себе.

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