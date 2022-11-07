Во дворах Томска выросли свалки из отработанных шин

Во дворах Томска накапливаются свалки из отработанных шин Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Осенью 2022 года ряд управляющих компаний в Томске взялись за ликвидацию отработанных покрышек, используемых для благоустройства. Старые шины служили украшением дворов много лет, хотя их относят к четвертому классу экологической опасности.

В октябре паблик "Регион-70 Томск" сообщил, что крупная УК "Кировский массив" и ряд ТСЖ в Кировском районе выкопали шины из земли при помощи тяжелой техники. Сообщалось о демонтаже покрышек силами УК "Жилсервис" и других УК в Октябрьском и Советском районах.

"На ул. Пугачева, 1 в Октябрьском районе вывезено порядка 20 покрышек ООО "УК "ЖЭП-9". В Советском районе убрано более 200 шт. неустановленными лицами, по адресу ул. Алтайская, 132, 2-й подъезд, силами ООО УК "Жилище" вывезено более 50 покрышек", — рассказали "КП-Томск" в мэрии.

Растения, за которыми трепетно ухаживали жильцы, были выкорчеваны и брошены вместе с шинами. Почему же городские власти обратили внимание на самовольное благоустройство дворов?

Законодательная основа

Так как автомобильные шины относятся к четвертому классу отходов, их использование не по назначению (а именно — загрязнение земельного участка) по статье 8.2.1 КоАП "Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с веществами, разрушающими озоновый слой" чревато штрафом для физических лиц в размере 1-2 тысяч рублей. Должностным лицам грозит штраф уже от 10 до 30 тысяч рублей, а юридическим лицам - от 100 до 250 тысяч.

Класс опасности присваивается видам отходов, которые наносят ощутимый вред окружающей среде. Хотя покрышки относятся к сравнительно низкому и распространенному четвертому классу, для их утилизации действует особый порядок, отличающийся от твердых бытовых отходов: после истечения срока службы их необходимо сдавать лицензированным организациям.

Насколько опасны шины?

Экологи по всему миру спорят о том, насколько безопасно использовать отработанные шины в качестве клумб. Одни считают, что это удобный способ переработки, который позволяет покрышке разложиться естественным путем в течение нескольких десятков лет. Другие приводят аргумент, что опасные вещества, которые выделяются в процессе распада, проникают в почву и растения и в конечном итоге наносят вред здоровью человека.

Не все так однозначно и с точки зрения законодательства. Четвертый класс опасности подразумевает низкий уровень воздействия на окружающую среду: экосистема восстанавливается после таких отходов в течение трех лет. Томский эколог, специалист в области природоохраны Сергей Трапезников в эфире радио "Томский Благовест" обратил внимание на то, что к четвертому классу опасности относится очень широкий перечень отходов, и не все из них на бытовом уровне считаются вредными.

"Это самый распространенный класс опасности, потому что к нему относятся и органические, и неорганические отходы. Допустим, сухие корма для животных, остатки кожи, использованные средства гигиены, флаконы и емкости от косметики, технические ткани, полиэтиленовая упаковка и пленка — у нас на дачах она используется. <...> Навоз, на котором мы выращиваем огурчики с редисом — тоже четвертый класс опасности", — пояснил Трапезников.

По мнению эколога, законодательство по отходам в России еще сырое и нуждается в существенной доработке. Отдельную проблему представляют покрашенные шины: их не принимают в переработку, а захоранивать или, тем более, сжигать такие шины опасно для окружающей среды, да и в принципе запрещено. Зачастую шины во дворах красят, а значит, утилизировать их, как обычные, не получится — компания их просто не примет.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

"Зашли в тупик"

В Департаменте природных ресурсов Томской области обратили внимание на то, что после уборки с придомовых территорий сотрудники УК оставили шины на мусорных площадках. Проблема в том, что УК попросту не знают, что с ними делать дальше.

"По этому поводу сообщаем, что отходы автошин не входят в состав твердых коммунальных отходов, их складирование на контейнерных площадках запрещено и является административным правонарушением", — заявили в Telegram-канале департамента.

В "Томск САХ" корреспонденту "КП-Томск" подчеркнули, что вывоз автошин не входит в обязанности регионального оператора. Нет таких полномочий и у городских властей.

"Мы увозить их права не имеем — дворы не муниципальная территория, и это чья-то собственность. Но районные администрации проводят разъяснительные беседы и просят [УК и жильцов] убирать", — сообщили в томской мэрии.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Что делать дальше?

По мнению Сергея Трапезникова, самым простым, хотя и противоречащим букве КоАП, решением был бы возврат к статусу-кво, потому что брошенные на площадках для ТКО шины представляют чуть ли не большую опасность по сравнению с вкопанными. В них могут начать плодиться крысы, а, попадая на свалки, покрышки зачастую становятся очагами самовозгорания и причиной выброса большого количества вредных веществ.

"По крайней мере, я не могу ничего найти, кроме глупого - закопать назад. Они будут там лежать, что ли, крысы там плодиться будут? Нет, надо что-то с этим делать. Куда-то увезти и разместить — вроде как нельзя. На полигон нельзя, на переработку не подлежит. Зашли в тупик", — считает Сергей Трапезников.

Корреспондент "КП-Томск" обратился в компанию "Экошина" — единственное в Томске предприятие, которое принимает шины на переработку по полному циклу. Менеджер компании Ольга Павлова сообщила, что сейчас прием шин временно остановлен из-за переполнения полигона, на котором они хранятся. Она также пояснила, что на переработку не принимают шипованные, рваные и резаные шины, а также такие, которые долго находились в земле.

Таким образом, выкопанные шины не могут вывезти ни на полигон, ни на переработку. В такой ситуации у томичей ничего не остается, кроме как оставить их себе.

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