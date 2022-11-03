Работать в комплексе: застройщик и мэрия Томска рассказали о соцобъектах Супервостока

Власти обсуждают планы строительства Супервостока с жителями. Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Строительство на Супервостоке остается в топе новостей. И не только в соцсетях. Прокуратура подала иск к думе города с требованием отменить решение 2015 года о переводе этого участка земли в зону, пригодную для жилищного строительства. Депутаты городской думы большинством голосов поддержали этот иск к самим себе.

Ранее заместитель генерального прокурора Дмитрий Демешин грозил приостановить строительство микрорайона "Супервосток" из-за нерешенного вопроса доступности социальных объектов. Застройщик – Томская домостроительная компания (ТДСК) - и власти города эти опасения опровергают.

Насколько доступны учреждения соцсферы и к чему может привести остановка строительства микрорайона? Об этом в материале «КП – Томск».

Дмитрий Демешин грозил приостановить строительство микрорайона "Супервосток" из-за нерешенного вопроса доступности социальных объектов. Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Сколько надо и сколько есть

Для начала нужно внести ясность: Супервосток – направление, названное в действующем Генплане ключевым для массового жилищного строительства в Томске. ТДСК здесь принадлежит один из участков, где в начале года началось строительство первых домов.

Согласно плану, в жилом комплексе на Супервостоке должны появиться 17 многоэтажек высотой от 10 до 17 этажей на 5,2 тысячи жителей. По расчетам департамента архитектуры и градостроительства администрации Томска, чтобы закрыть потребность жителей нового жилого комплекса, возведение которого продлится несколько лет, потребуется 603 места в общеобразовательных организациях и 314 мест в дошкольных учреждениях.

В ТДСК отмечают, что в непосредственной близости к жилому комплексу все необходимые социальные объекты есть.

"Строящаяся школа на Демьяна Бедного закрывает все потребности жителей. Детские сады рядом с Супервостоком есть, более того, там есть свободные места", – говорит Носов, директор «ТОМ-ДОМ ТДСК».

По оценке строителей, сейчас готовность школы на 1100 мест на Демьяна Бедного оценивается в 80%, ее планируют сдать в эксплуатацию 2023 году. Неподалеку находится еще и средняя образовательная школа № 46.

Если говорить про детские сады, то в 2021-2022 году в Октябрьском районе Томска построили восемь новых дошкольных учреждений. Два, на 145 и 220 мест, - на ул. Ивановского, 18 и 18а. Еще один на ул. Демьяна Бедного, 4а, на 220 мест.

Как сообщил департамент, в ближайших садиках уже есть около 100 свободных мест, а сейчас идет разработка уже нового проекта.

"В настоящее время администрацией Города Томска разрабатываются дорожные карты по формированию земельного участка для строительства дошкольной образовательной организации для микрорайона "Супервосток", - рассказали специалисты департамента.

В плане обозначили перспективное размещение садика и школы. Фото: ТДСК

Медицинский вопрос…

В проекте планировки на Супервостоке и планах города выделено место под строительство поликлиники на улице Ивановского.

Поликлиника действительно планируется и даже не одна. Департамент архитектуры и градостроительства администрации Томска сообщает сразу о двух объектах: первый на 1000 посещений в смену на улице Ивановского, 32 (там уже определена площадка в 10 752 кв.метров), второй – на 300 посещений в смену на улице Юрия Ковалева (ее площадь - 7646 кв.м).

Сейчас идет разработка проекта планировки межевания объекта, ориентировочно она должна завершиться в 4 квартале 2022 года.

и транспортный

Для решения транспортной доступности микрорайона ведутся переговоры между администраций Томска и ОАО "ТДСК". Компания планирует разработать проектно-сметную документацию на реконструкцию части улицы Ивановского от улицы Мечникова до улицы Д. Бедного.

В жилом комплексе на Супервостоке должны появиться 17 многоэтажек высотой от 10 до 17 этажей на 5,2 тысячи жителей

И что дальше?

Согласно Градостроительному кодексу, за строительство социальных объектов отвечают местные и областные власти, а ведется оно за бюджетные деньги. По тому же кодексу ТДСК даже не имеет права проектировать социальные объекты – их должны строить только на муниципальной земле.

Как говорит директор Том-Дом ТДСК Виктор Носов, чтобы исключить подобные спорные ситуации, которые возникли сейчас, нужна слаженная и организованная работа строителей и власти.

"Власть говорит: на основании действующего Генплана мы развиваем город в восточном направлении. Поэтому муниципалитет начинает строить там социальные объекты и одновременно подключать бизнес, строителей, которые под эту инфраструктуру строят дома ", - подчеркивает он. Важно понимать, что без жилищных проектов строительство соцобъектов просто не получит бюджетного финансирования — требуется обосновать заполняемость каждого детского сада, школы, поликлиники, то есть нужны будущие жильцы.

Так выглядела площадка для строительства изначально.

По его мнению, остановка строительства Супервостока и других больших проектов может привести к кардинальным изменениям на рынке недвижимости Томска.

"Если все встанет колом, я не представляю, где город будет брать квартиры для расселения аварийного фонда или детей-сирот. Сегодня люди ищут недорогое, качественное, приемлемое жилье. Предложения нет, цена растет", - считает Носов.

Уменьшится и сдаваемое количество квадратных метров в год. В начале октября губернатор Томской области Владимир Мазур заявил, что к 2030 году строители должны возводить 900 тысяч квадратных метров жилья в год. План на 2022 год составляет 472 тысяч кв.м. За девять месяцев 2022 года введено в строй 277,8 тыс. кв. метров жилья, из которых 217,4 тыс. кв. метров приходится на индивидуальное строительство.

Очевидно, строительство и ввод многоквартирных домов в Томске становится критически низким, а вопрос как повлияет остановка строительства Супервостока на дальнейшую ситуацию остается открытым.