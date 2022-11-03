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Общество3 ноября 2022 10:35

Работать в комплексе: застройщик и мэрия Томска рассказали о соцобъектах Супервостока

Застройщик Супервостока и мэрия Томска рассказали о соцобъектах жилого комплекса
Кирилл Колемасов
Власти обсуждают планы строительства Супервостока с жителями.

Власти обсуждают планы строительства Супервостока с жителями.

Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Строительство на Супервостоке остается в топе новостей. И не только в соцсетях. Прокуратура подала иск к думе города с требованием отменить решение 2015 года о переводе этого участка земли в зону, пригодную для жилищного строительства. Депутаты городской думы большинством голосов поддержали этот иск к самим себе.

Ранее заместитель генерального прокурора Дмитрий Демешин грозил приостановить строительство микрорайона "Супервосток" из-за нерешенного вопроса доступности социальных объектов. Застройщик – Томская домостроительная компания (ТДСК) - и власти города эти опасения опровергают.

Насколько доступны учреждения соцсферы и к чему может привести остановка строительства микрорайона? Об этом в материале «КП – Томск».

Дмитрий Демешин грозил приостановить строительство микрорайона "Супервосток" из-за нерешенного вопроса доступности социальных объектов.

Дмитрий Демешин грозил приостановить строительство микрорайона "Супервосток" из-за нерешенного вопроса доступности социальных объектов.

Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Сколько надо и сколько есть

Для начала нужно внести ясность: Супервосток – направление, названное в действующем Генплане ключевым для массового жилищного строительства в Томске. ТДСК здесь принадлежит один из участков, где в начале года началось строительство первых домов.

Согласно плану, в жилом комплексе на Супервостоке должны появиться 17 многоэтажек высотой от 10 до 17 этажей на 5,2 тысячи жителей. По расчетам департамента архитектуры и градостроительства администрации Томска, чтобы закрыть потребность жителей нового жилого комплекса, возведение которого продлится несколько лет, потребуется 603 места в общеобразовательных организациях и 314 мест в дошкольных учреждениях.

В ТДСК отмечают, что в непосредственной близости к жилому комплексу все необходимые социальные объекты есть.

"Строящаяся школа на Демьяна Бедного закрывает все потребности жителей. Детские сады рядом с Супервостоком есть, более того, там есть свободные места", – говорит Носов, директор «ТОМ-ДОМ ТДСК».

По оценке строителей, сейчас готовность школы на 1100 мест на Демьяна Бедного оценивается в 80%, ее планируют сдать в эксплуатацию 2023 году. Неподалеку находится еще и средняя образовательная школа № 46.

Если говорить про детские сады, то в 2021-2022 году в Октябрьском районе Томска построили восемь новых дошкольных учреждений. Два, на 145 и 220 мест, - на ул. Ивановского, 18 и 18а. Еще один на ул. Демьяна Бедного, 4а, на 220 мест.

Как сообщил департамент, в ближайших садиках уже есть около 100 свободных мест, а сейчас идет разработка уже нового проекта.

"В настоящее время администрацией Города Томска разрабатываются дорожные карты по формированию земельного участка для строительства дошкольной образовательной организации для микрорайона "Супервосток", - рассказали специалисты департамента.

В плане обозначили перспективное размещение садика и школы. Фото: ТДСК

В плане обозначили перспективное размещение садика и школы. Фото: ТДСК

Медицинский вопрос…

В проекте планировки на Супервостоке и планах города выделено место под строительство поликлиники на улице Ивановского.

Поликлиника действительно планируется и даже не одна. Департамент архитектуры и градостроительства администрации Томска сообщает сразу о двух объектах: первый на 1000 посещений в смену на улице Ивановского, 32 (там уже определена площадка в 10 752 кв.метров), второй – на 300 посещений в смену на улице Юрия Ковалева (ее площадь - 7646 кв.м).

Сейчас идет разработка проекта планировки межевания объекта, ориентировочно она должна завершиться в 4 квартале 2022 года.

и транспортный

Для решения транспортной доступности микрорайона ведутся переговоры между администраций Томска и ОАО "ТДСК". Компания планирует разработать проектно-сметную документацию на реконструкцию части улицы Ивановского от улицы Мечникова до улицы Д. Бедного.

В жилом комплексе на Супервостоке должны появиться 17 многоэтажек высотой от 10 до 17 этажей на 5,2 тысячи жителей

В жилом комплексе на Супервостоке должны появиться 17 многоэтажек высотой от 10 до 17 этажей на 5,2 тысячи жителей

И что дальше?

Согласно Градостроительному кодексу, за строительство социальных объектов отвечают местные и областные власти, а ведется оно за бюджетные деньги. По тому же кодексу ТДСК даже не имеет права проектировать социальные объекты – их должны строить только на муниципальной земле.

Как говорит директор Том-Дом ТДСК Виктор Носов, чтобы исключить подобные спорные ситуации, которые возникли сейчас, нужна слаженная и организованная работа строителей и власти.

"Власть говорит: на основании действующего Генплана мы развиваем город в восточном направлении. Поэтому муниципалитет начинает строить там социальные объекты и одновременно подключать бизнес, строителей, которые под эту инфраструктуру строят дома ", - подчеркивает он. Важно понимать, что без жилищных проектов строительство соцобъектов просто не получит бюджетного финансирования — требуется обосновать заполняемость каждого детского сада, школы, поликлиники, то есть нужны будущие жильцы.

Так выглядела площадка для строительства изначально.

Так выглядела площадка для строительства изначально.

По его мнению, остановка строительства Супервостока и других больших проектов может привести к кардинальным изменениям на рынке недвижимости Томска.

"Если все встанет колом, я не представляю, где город будет брать квартиры для расселения аварийного фонда или детей-сирот. Сегодня люди ищут недорогое, качественное, приемлемое жилье. Предложения нет, цена растет", - считает Носов.

Уменьшится и сдаваемое количество квадратных метров в год. В начале октября губернатор Томской области Владимир Мазур заявил, что к 2030 году строители должны возводить 900 тысяч квадратных метров жилья в год. План на 2022 год составляет 472 тысяч кв.м. За девять месяцев 2022 года введено в строй 277,8 тыс. кв. метров жилья, из которых 217,4 тыс. кв. метров приходится на индивидуальное строительство.

Очевидно, строительство и ввод многоквартирных домов в Томске становится критически низким, а вопрос как повлияет остановка строительства Супервостока на дальнейшую ситуацию остается открытым.

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