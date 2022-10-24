На мусорной площадке около школы в Томске поселились десятки крыс. Фото: Евгения ГУСЕВА

Новый учебный год учащиеся и сотрудники томской школы №41 начали с неприятными соседями: на контейнерной площадке рядом со школой завелись крысы.

Корреспондент "КП-Томск" в разговоре с завхозом школы Нателой Кебурия узнал, что школа несколько раз обращалась к властям с просьбой принять меры против грызунов, и в сентябре заведение попросили составить письменное обращение.

"До этого звонили, они сказали — придем, придем, так никто и не пришел. 23 сентября уже письменно обратились", — говорит сотрудница школы.

По словам завхоза, в прошлые годы крыс на мусорной площадке не было. Пищевые отходы столовой ежедневно вывозятся машиной, а школа выбрасывает в основном бумагу.

"Они бегают там в открытую, размножаются как не знаю что и ничего не боятся", — говорит женщина.

В паблике "Я из Томска" утром в понедельник появился официальный ответ городских властей по поводу очистки территории от крыс: ее пообещали провести в тот же день.

"На 24.10.22 социальными партнерами администрации Советского района будет проведена дератизация территория данной контейнерной площадки и предполагаемых мест проживания и путей следования грызунов", — сообщили в комментарии к посту о ситуации в школе.

В школе "КП-Томск" пояснили, что о планирующейся дератизации знают, но по состоянию на 12.40 понедельника ее еще не провели.

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