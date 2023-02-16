«Сидевший за убийство муж бил меня, держа на руках ребенка»: многодетная томичка купила пистолет для защиты от мужа

Женщине пришлось вооружиться, чтобы усмирить бывшего мужа. Фото предоставлено героем публикации Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мать четверых детей Юлия Т. (имена некоторых героев статьи изменены) не сдерживала слез, рассказывая журналисту «КП-Томск» свою историю. Бывший муж громил ее дом, избивал, были суды из-за детей, безденежье, унижения - 31-летняя женщина пережила многое до переезда в томский центр реабилитации из Ленинска-Кузнецкого.

С первым мужем Сергеем Юлия жила гражданским браком, у пары родились сын и дочь. Было все хорошо: достаток, свой дом, у каждого члена семьи - по комнате.

Фото предоставлено героем публикации

«Сережа шахтер-механик, получал до 100 тысяч рублей ежемесячно, мы ни в чем не нуждались. Но появились недопонимания. Я не могла ни о чем договориться с мужем, и он не мог жизнь выстроить – приходил и выплескивал на меня негатив. Одни упреки. 4 года копилось все как снежный ком. И вот ко мне в жизнь врывается другой мужчина. В сентябре 2016 года Николай освобождается, в ноябре-декабре мы знакомимся и месяца через 4 ухожу к нему с ребятишками на съемную квартиру», - вспоминает женщина.

Николай отсидел в тюрьме за убийство, что ничуть не отпугнуло Юлию. Она говорит, что влюбилась и была как слепой котенок. Вышла замуж, нового супруга называла родственной душой. Но когда у Юлии диагностировали замершую беременность, Николай обвинил ее и назвал непутевой. А вскоре начались и побои.

«Он оказался тираном. Сто раз расходились и сходились. В 2017-м я родила дочку. Коля продолжал меня бить: он держит маленькую Алену и тут же мне наносит удары. Дочка была запугана, зажата, стала бояться мужчин. Когда видела прохожего, пряталась мне под юбку», - делится жительница Томска.

Фото предоставлено героем публикации

По словам Юлии, Николай старался устроить все так, чтобы родственники и знакомые не узнали о побоях.

«Как какая ссора сильная – мой телефон летит в печь, а он сразу на 3 дня на «больничный», пока у меня сходят синяки, чтоб к соседям не пошла. У меня все же есть медосвидетельствования – там про сотрясение мозга зафиксировано. Еще он окатывал меня холодной водой, разбил окна моей «девятки», я все сглатывала», - говорит женщина.

Юлия решила на время отвезти старших детей к их отцу, чтобы Соня и Костя не находились в условиях домашнего насилия.

«Сережа, помоги, чтобы дети не видели того, что над мамой издеваются», - с этим я пришла к первому мужу. Он забрал ребятишек и скинул их своей пьющей маме. У нас были только редкие встречи. Период, когда дети жили без меня, затянулся года на полтора. Я долго пыталась их забрать обратно, он не отдавал. Напуганная жизнью, я не знала, что делать. Но потом просто пришла в сад, на правах матери забрала документы Кости и его самого», - говорит Юлия.

Что касается неурядиц с Николаем, женщина старалась, как говорится, не выносить мусор из избы. Но после очередного унижения к ней «пришло отрезвление».

«Он дал мне карточку, я купила на тысячу продукты. Не успела 150 метров отойти от магазина, как Коля позвонил и обматерил за траты. Я вдруг как прозрела: я что, не могу к столу в дом купить даже морковку? Я поняла, что вообще перестала предугадывать, как он отреагирует на что-либо», - вспоминает жительница Томска.

Фото предоставлено героем публикации

Юлия развелась с Николаем и поехала к матери в поселок Новый Кемеровской области. Женщина не ожидала, что родственники откажутся ей помочь.

«Отдай детей Сергею, у него деньги, а ты как «голая» стоишь, мы не поможем!», - родные так сказали. Я взмолилась: «Мама, помоги с койко-местом в доме, не надо меня кормить!». Она согласилась помочь на период судов. Туда же, в поселок, приезжал Сергей со своей пьяной мамой, она на меня кидалась и оскорбляла», - делится Юлия.

Тем временем Николай запугивал бывшую супругу расправой, обещал зарезать и оставить дочь сиротой. «Я для тебя Бог, потому что решу, жить тебе или сдохнуть» - Юлия получала много подобных смс. Мужчина забрал у нее 9-месячную дочь, но из-за судимости Николая суд оставил Алену на воспитание матери. В это время ее первый муж подал заявление на определение места жительства старших детей.

«Сергей говорил: «У тебя только 10 тысяч госдоход, а у меня деньги, я куплю все». И меня осенило: стоп, у меня же есть маткапитал! Приобретаю дом в Ленинске-Кузнецком за 460 тысяч рублей, поближе к Сереже, чтобы видеться с детьми. Выделяю доли ребятишкам. Вдруг Николай заявил, что сожжет мой дом, пришел и разбил мне окна. Он сварщик, усилил железом перед девятки и таранил мое жилище. Также он давно разбил мою машину и сдал на металлолом. Я ездила на дедовской, но он и ей колеса рвал», - вспоминает Юлия.

Николай устраивал погромы бывшей супруге. Фото предоставлено героем публикации

По совету участкового женщина приобрела оружие. Она прошла специальное обучение и получила необходимую лицензию.

«В первые три прихода Николая я доставала из ящика четырехствольный «ОСА». Он теперь боялся и пяткой ступить ко мне за ограду. Было три суда, запретивших ему ходить ко мне без разрешения. Когда я расправила плечи, его агрессия утихла. Наши отношения установились ровными, он навещал дочку, мы стали встречаться. Тогда у меня были проблемы со здоровьем, собиралась оперироваться по-женски, но неожиданно я снова забеременела от Николая», - делится Юлия.

К тому времени заканчивался период выплат пособий на детей. Женщина, будучи в положении, устроилась от биржи труда на работу в угледобывающую компанию. На шахте имени 7 ноября Юлию оформили охранником 6 разряда с правом ношения оружия.

Фото предоставлено героем публикации

«Я утерла нос Николаю своей зарплатой. Мне еще Сергей помогает деньгами. Алена теперь в саду, Миша в школу сам ходит. Я - образцовая мама: не пью, не курю, не колюсь, есть дом, опеке не к чему придраться. При этом старшая дочь живет у первого мужа, Света сама это выбрала, так как его родственники настроили ее против меня. Сейчас ей уже 13, и она поняла, где что ей лишнего навешано на уши. Вообще с Сергеем у нас суды длились 2 года», - говорит женщина.

Когда Юлия рассказала своим знакомым из церкви, как устала от проблем, ей посоветовали пройти реабилитацию в томском Центре «Матери и ребенка». В феврале 2022 года она оформилась туда от фонда «Рука помощи». Сейчас женщина проходит уже третью – годовую – реабилитацию. Она привезла с собой детей, Костя ходит в школу на АРЗе. Отцы регулярно приезжают повидаться с ребятишками.

Фото предоставлено героем публикации

В Центре Юлия начала делиться своим опытом и помогать другим женщинам, тоже оказавшимися в трудной жизненной ситуации. Она собирается остаться жить в Томске и завести здесь новую, крепкую и дружную семью.

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