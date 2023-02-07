«Я вырос в детдоме, пусть наши дети живут там»: бывший муж отбирает у томички двоих детей и жилплощадь

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительница Томска Мария С. выходила замуж по любви. Она не поверила родственникам, которые сказали: «Посмотришь, этот человек оставит тебя без последних штанов». О том, как оказались правы близкие, женщина подробно рассказала журналистам «КП-Томск».

«Когда я вышла замуж за Толю, он уже выпивал. За пьянки моего монтажника-высотника выгоняли со всех мест работы. После свадьбы вдруг пришли коллекторы, так я узнала, что у мужа есть кредитная нагрузка», - вспоминает Мария.

Сначала молодая семья жила в Алуште. Когда Мария забеременела, ее отец посоветовал переехать к нему в Томск.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Я переживала, что нас не пропустят на границе, ведь у Толи долги, он был гражданином Украины. Но все обошлось. После переезда в 2014-м мой папа устроил его в магазин стройматериалов», - рассказывает женщина.

Анатолий работал продавцом-консультантом и отправлял заработанные деньги на погашение своих старых кредитов. При этом он продолжал пить.

«У нас началась волокита с документами. Замужество у меня было оформлено только в украинском паспорте. Родила на месяц раньше, успев лишь восстановить девичью фамилию после первого замужества. Оформили меня как мать-одиночку, так как паспорт тогда у Толи забрали для проставления печати», - делится томичка.

У пары родилось двое сыновей. Бабушка Марии продала свою квартиру, на вырученные деньги семья купила жилье с использованием материнского капитала. При оформлении квартиры нотариус посоветовала Марии не торопиться с выделением долей детям.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Тогда с этим не было строго. Нотариус, которой я доверяла, сказала, мол, подумайте наперед, потом жены сыновей смогут претендовать на жилье. Я никогда не собиралась обделять детей, хотела, как лучше. В моей голове засела фраза нотариуса «выделить детям доли всегда успеете». Я просто написала, что обязуюсь выделить им доли. С этого и начались наши с Толей тяжбы, когда я развелась с ним из-за его пьянства и всего остального, в том числе рукоприкладства. Однажды он меня чуть не задушил, у меня есть на руках результаты медэкспертизы», - говорит томичка.

Бывший муж начал мстить женщине за ее решение о разводе. Он заявил в прокуратуру и в полицию о том, что Мария мошенница.

«Из-за этого я потеряла работу в банке. «У вас маячит уголовка, ваша деловая репутация не соответствует требованиям банка», - так мне сказали и уволили. С деньгами были проблемы. Толя, как только получил гражданство, набрал кредиты. Он никогда не платил за квартиру, поэтому мне арестовали счета. После развода мы сначала жили там же, под одной крышей. На детей он почти не давал денег, занимала у родственников», - вспоминает Мария.

Фото: Даниил ОПАРИН

По словам томички, бывший муж кричал на нее при детях, предъявлял претензии по любым поводам: много расходуешь воды, все делаешь не так. Женщина стала бояться передвигаться по собственной квартире.

«При детях мог матом кричать. Унижал: ты никто, ничтожество. Как-то довел меня до того, что я выбежала на улицу и шла, шла, куда глаза глядят. Позвонил мой папа и спросил, где я, а я не могла ответить – где-то иду по колено в снегу, вокруг сосны и гаражи, уперлась в промзону в конце Мичуринской», - вспоминает Мария.

Затем Анатолий начал выносить из дома вещи – перфоратор, болгарку и другие. Детям говорил, что отдает это на продажу. Терпение Марии лопнуло, она обратилась к адвокату и написала запрет на отчуждение совместно нажитого имущества.

«Еще я написала заявление на аннулирование сделки с машиной, которую к тому времени он тоже успел продать. На все это Толя сказал, что повесит на меня половину своих долгов. Мы заключили с ним мировое соглашение: я отказывалась от машины, а он оставался со своими кредитами», - делится жительница Томска.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Чтобы не видеть бывшего мужа, Мария переехала в кризисный центр. С детьми она прожила в социальном приюте неделю. Затем отец предложил ей перебраться в его квартиру. Несмотря на то, что бывший муж угрожал найти Марию по любому адресу, она согласилась. При этом ее папа переселился к Анатолию.

«Отец сделал это, чтобы контролировать бывшего зятя. Тот ведь вещи продавал, вдруг и покупателей квартиры начнет подыскивать. А Толя к тому временем обратился в опеку. Насочинял, якобы я не даю ему видеться с детьми. Он обошел моих соседей и настроил многих против меня. Дело в том, что при чужих Толя умеет показаться паинькой, втереться в доверие», - говорит Мария.

По словам томички, бывший муж пытался выставить ее как неадекватную. В опеке Анатолий сказал, что женщина перевезла детей чуть ли не в сарай. Поэтому специалисты каждый раз удивлялись, приходя с проверкой и видя хорошие условия проживания.

«Толя мне сказал дикую вещь: «Я вырос в детдоме, пусть и наши дети живут там». Он дошел до уполномоченной по правам ребенка. Когда я к ней пришла, мне было, что рассказать. Она выслушала меня и спросила: «Как отец участвует в воспитании детей?». Я ответила: «Никак, даже алименты не платит». В итоге она сказала, что ко мне у нее больше вопросов нет, а к нему появились вопросы. После этого, кстати, какое-то время приходили алименты. Но потом Толя оформил себе банкротство. При этом детям сказал, что покупает машину», - рассказывает Мария.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В собственную квартиру женщина приходила по делам только в отсутствие Анатолия. Однажды он оказался дома.

«Пришла в свое жилье, а он стал кричать, что здесь моих вещей нет, угрожать. Я в ужасе все побросала, даже телефон, выбежала. Позже, когда лопнуло терпение у моего отца, он сменил замки. Толя пришел ночью, ломился в квартиру, вызвал полицию. Тогда я пришла уже с кипой документов из прокуратуры, ведь меня по его заявлениям проверили полностью. Обязали выделить доли детям, что я и сделала. Ну а насчет Толи - прокуратура подтвердила, что он нигде не числится по документам, а прописка – дело временное», - говорит томичка.

Анатолий подал в суд заявление о вселении. Все произошедшее до этого момента Мария называет цветочками, сравнивая с дальнейшими событиями.

«Дальше настал настоящий мрак. Я столкнулась и с клеветой в суде, и с нарушением моих прав, и с подлогом. Мне заявляли, что я скрывала факт замужества, открывали новое дело. У меня есть диктофонная запись, где судья объявил о выделении Толе одной пятой доли, а в документах ему прописали прочему-то 6 сотых – это наигрубейшее нарушение. По всему было видно, что у бывшего мужа установлены связи с теми специалистами, от которого теперь все зависело. Даже мой адвокат признавалась, что на нее оказывают давление. Я меняла адвокатов. Но они продолжали молчать в суде, я была в шоке», - делится женщина.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

У Марии приняли апелляционную жалобу, но потом заявили, что процессуальные сроки подачи были нарушены. При этом на руках у томички есть как фотография принятого документа с верно указанной датой, как и фотография этого же документа с измененной датой, проставленной поверх замазанного корректором участка бумаги.

«Я бегала по всем инстанциям, я жаловалась по поводу фальсификации. И уже опасалась за свою жизнь. При этом мне отвечали: «Ну сроки же восстановили, что еще хотите?». Сейчас насчет подделки даты я обратилась в генпрокуратуру. Из полиции и из суда я по этому поводу до сих пор ответа не получила, они просто сказали, что якобы его отправляли», - говорит Мария.

Фото: Иван ВИСЛОВ

К сегодняшнему дню история Марии накалилась до предела. Суд выделил ее бывшему мужу еще большую долю в квартире, чем предполагалось до этого. Заседание по вселению назначено на 9 февраля 2023 года. Однако женщина не опускает руки и собирается продолжить борьбу за свои права.