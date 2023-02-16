В Томской области ожидается рост заболеваемости COVID-19

На данный момент в регионе не наблюдается появление новых разновидностей COVID-19. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В России с середины января 2023 года отмечается тенденция к росту заболеваемости COVID-19. В связи с этим редакция "КП-Томск" запросила информацию у регионального Роспотребнадзора, чтобы узнать, как обстоят дела с заболеваемостью ковида в области. Оказалось, что Томскую область тоже ждет новая волна инфекции.

"В ближайшее время ожидается дальнейший рост заболеваемости Covid-19, какой интенсивности будет рост прогнозировать сложно. Также ожидается небольшой рост заболеваемости гриппа за счёт прихода гриппа В", - рассказали специалисты.

На данный момент в регионе не наблюдается появление новых разновидностей COVID-19. По области продолжает распространяться так называемый Ниндзя вариант.

Помимо этого, врачи отмечают, что на данный момент в Томской области в медицинских организациях выделено необходимое количество коек для оказания квалифицированной медицинской помощи больным с коронавирусной инфекцией.

За вчерашний день, 15 февраля, в Томской области выявили 137 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Ранее также сообщалось, что за прошлую неделю ОРВИ заболели 10,5 тысяч человек. Эпидпорог заболеваемости вновь превышает на 31%. Также на шестой неделе на территории региона выявлено 4 случая гриппа типа А (H1N1, пандемический вариант 2009 года), 23 случая гриппа В, регистрируются, по-прежнему, вирусы негриппозной этиологии, а также возбудитель короновирусная инфекция.