В Томской области за сутки выявили 137 новых случаев COVID-19

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сегодня, 15 февраля, в Томской области выявили 137 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Оперативные данные появились на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, всего в регионе зарегистрировали 160 298 подтвержденных случаев. Один пациент умер.

По данным оперштаба, 73 жителя Томской области выздоровели от COVID-19 за прошедшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 157 976 человек.

За прошедшие сутки в стране зарегистрировали 13 436 случаев заражения коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 36 пациентов скончались, 12 071 человек выздоровел.

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