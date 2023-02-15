За прошедшую неделю в Томской области ОРВИ заболели 10,5 тысяч человек

На данный момент в Томской области на карантин закрыто 5 школ и 2 детских сада. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Томской области за прошлую неделю ОРВИ заболели 10,5 тысяч человек. Эпидпорог заболеваемости вновь превышает на 31%, сообщают специалисты регионального Роспотребнадзора.

Врачи рассказали, что за неделю больше всего заболеваний зафиксировано в Каргасокском районе на 254,5%, Томском районе на 190,7%, Шегарском на 80,8%, Молчановском на 80,5%, Александровском районе на 65,1%, и в г. Стрежевом на 57,7%. В Томске заболеваемости ОРВИ выше уровня эпидемического порога выше на 56%.

Помимо этого, на шестой неделе на территории региона выявлено 4 случая гриппа типа А (H1N1, пандемический вариант 2009 года), 23 случая гриппа В, регистрируются, по-прежнему, вирусы негриппозной этиологии, а также возбудитель короновирусная инфекция.

На данный момент в Томской области на карантин закрыто 5 школ и 2 детских сада. Частично в регионе закрыто 88 классов в 34 школах и 17 групп в 12 дошкольных образовательных учреждениях.