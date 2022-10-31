"Зданию необходим капитальный ремонт": Директор томского ТЮЗа Сидоров рассказал о проблемах театра из-за пожара

У команды театра есть опасения по состоянию крыши. Фото: Кирилл Колемасов

24 октября стало известно, что поврежденную пожаром крышу ТЮЗа начнут ремонтировать в 2023 году. Власти Томской области согласовали проект восстановления большого зала и крыши Театра юного зрителя, на эти цели уйдет 33 миллиона рублей. Ремонт будет проводиться на средства национального проекта "Культура". Руководство театра надеялось, что ремонт кровли пройдет до начала зимы, но этого не произошло.

Корреспондент "КП-Томск" встретился с директором Театра юного зрителя Андреем Сидоровым и обсудил планы на будущее, состояние здания и настроения в коллективе.

У ТЮЗа много проблем, но есть долгоиграющие планы на будущее. Фото: Кирилл Колемасов

Андрей Сидоров только на прошлой неделе вернулся из Екатеринбурга. На фестивале молодой режиссуры труппа презентовала спектакль "Книга всех вещей", который ранее был показан в Москве на Большом детском фестивале. Этот спектакль в Томске показывают на планшете большой сцены, которая после пожара превратилась и в ложу для гостей, и в площадку для постановок. Прозрачная вуаль отделяет сцену от зрительного зала, над которым нависли последствия пожара 2021 года.

За прозрачной вуалью таится планшет. Сцена теперь вмещает зрителей и площадку для постановки Фото: Кирилл Колемасов

В зрительном зале царит полумрак, он освещается одним прожектором. В коробках пылятся новые кресла, недалеко от них расположилась люстра. Пространство под обгоревшей крышей огорожено лентой, и доступ туда категорически запрещен.

"На сегодняшний день стоит большая проблема в эксплуатации этого здания"

Сгоревшая крыша и поврежденный зрительный зал — не единственные проблемы, которые сейчас есть у ТЮЗа. Две пристройки театра начали проседать из-за неустойчивого фундамента, в этом году подвал учреждения начало топить подземными водами, а на стенах невооруженным взглядом можно заметить трещины. Есть проблемы с канализацией и вентиляцией.

"Как себя поведет здание — никто не знает, мы не специалисты", - поделился Сидоров.

Подготовка проектно-сметной документации на ремонт крыши и зала шла целый год, но зданию необходим капитальный ремонт. Разработка ПСД по этому направлению займет столько же времени. Ее стоимость оценивается в 8-10 миллионов рублей, которые должны быть выделены из областного бюджета.

В этом году подвал театра начали топить подземные воды. Фото: Кирилл Колемасов

"Некоторые считают, что ТЮЗ вообще закрыт"

Из-за отсутствия большой сцены команда ищет альтернативные площадки для работы. Спектакли были показаны на сцене Театра драмы, Авангарда, премьера нового сезона "Скверный анекдот" по Достоевскому прошла на сцене Облсовпрофа. У каждой площадки своя специфика, и каждый раз приходится под нее подстраиваться. Окупить постановки не получается из-за дополнительных расходов, которые уходят на перевозку декораций, аренду зала и другие нужды.

"Мы теряем дорожку, по которой к нам идет зритель. Иногда к нам приходят на спектакль в ТЮЗ, но на входе узнают, что показ проходит в Театр драмы. Мы даем рекламу с уточнением площадки, но иногда люди ошибаются. Некоторые считают, что мы вообще закрыты", - рассказал Андрей Александрович.

Зрительский зал теперь используется как склад. Фото: Кирилл Колемасов

«Актеры могут уйти в поисках лучшего места»

В 2021 и 2022 годах ТЮЗ принял на работу молодых артистов. Несмотря на сложности с площадкой, они продолжают работать над спектаклями, придумывают новые идеи. Но у Андрея Сидорова есть опасения, что из-за отсутствия своей площадки актеры могут уйти в поисках лучшего места.

"Играет роль возраст, потому что еще 2-3 года и они могут перейти в следующее амплуа своей профессии, а здесь не наиграются в золушек, принцев и так далее. Профессия наша такая – артист. Нам на сцену надо выходить. Поэтому у меня есть серьезные опасения", - сказал директор ТЮЗа.

Тем не менее, Андрей Сидоров рассказал, что уже 6 ноября на площадке театра пройдет "Смотр-конкурс молодых актеров профессиональных театров городов Томска и Северска", который проводит Томское региональное отделение Союза театральных деятелей России и Департамент по культуре Томской области. В нем принимают участие актеры всех театров Томска и Северска до 30 лет. Исключение по возрасту действует только на артистов Северского музыкального театра – там возрастное ограничение до 35 лет. Ребята из ТЮЗа активно подают заявки на участие, на площадке будут представлены 15-17 отрывков из различных произведений.

Трещины на стенах сцены, здания можно увидеть невооруженным глазом. Фото: Кирилл Колемасов

«Идет разработка новогоднего представления»

Планы на будущее у ТЮЗа остаются, даже несмотря на сложную ситуацию, рассказывает Андрей Сидоров. Активно идет разработка новогоднего представления и работа над проектами на следующий год. В 2023 году в феврале-марте на малой сцене в рамках проекта «Детки и предки» новосибирской команды "Культурный город" покажут постановку "Полина ищет Па", это будет первая премьера года. Ее подготовили при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

"В сентябре, в самом начале сезона, мы предложили развить театральный проект "Дыши свободно". Его суть в том, что актеры индивидуально готовили этюды, показывали их на сцене, и больше повторов представления не было. Сейчас мы его модернизировали, чтобы артисты сделали проект, и мы оставили его в репертуаре", - рассказал планы на будущее директор ТЮЗа.

В мае-июне планируется премьера спектакля-променада с использованием виртуальной реальности, который ТЮЗ выпустит совместно с Туристским информационным центром г. Томска в рамках гранта Президентского фонда культурных инициатив. А еще есть план сделать масштабный музыкальный спектакль, но идею команда театра планирует реализовать после ремонта большого зала.