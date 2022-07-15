В Томске планируют отремонтировать крышу ТЮЗа до начала зимы

После подписания всех нужных документов, на строительство будет выделено около 40 миллионов рублей. Фото: 2ГИС.

В Томске до начала зимы планируют отремонтировать крышу ТЮЗа. 8 августа будут завершены последние процедуры по утверждению проектно-сметной документации, сообщил журналистам директор театра Андрей Сидоров.

Как уточнил директор театра, торги на ремонт выиграла строительная компания из Барнаула. После подписания всех нужных документов, на строительство будет выделено около 40 миллионов рублей. Эти средства пойдут на то, чтобы отремонтировать зал, паркет и перекрыть крышу. Помимо этого, в ближайшие пять лет буде планироваться реставрация фасада здания.

Андрей Сидоров отметил, что фундамент постройки просел, из-за чего первый этаж зацепился за второй, и там образовалась большая щель.

"Эта щель может стать причиной того, что здание театра может просто разрушится", - добавил директор ТЮЗа.

Напомним, что вчера возле театра прошло празднование закрытия театрального сезона.