В Томске вновь проводили еще одну группу мобилизованных

Фото: Наталья Качановская/АиФ-Томск

В Томске 24 ноября состоялась очередная отправка мобилизованных. Группа призывников отправилась с перрона вокзала "Томск-2". Как сообщило издание "АиФ-Томск", военнослужащих приехал проводить сенатор РФ от Томской области Владимир Кравченко.

"Мужики, хочется вам по-простому пожелать: прибудете на место слушайтесь командира, обзаводитесь друзьями, сибиряки всегда были вместе в любых условиях", - сказал сенатор.

Фото: Наталья Качановская/АиФ-Томск

На перроне также присасывал руководитель Отдела Томской епархии по взаимодействию с вооруженными силами Иерей Иоанн Дроздов и военный комиссар региона Сергей Егерь.

"Вы теперь еще одна большая семья, которая присоединиться к воинскому братству. Помогайте друг другу. Как сказали уже, сибиряки – это особая каста, особые воины. Поэтому удачи вам, успехов в выполнении поставленных боевых задач, и конечно же, всех вас ждем домой, в таком же составе", - сказал Егерь.

Напомним, что последняя отправка в Томске была 7 октября.

Фото: Наталья Качановская/АиФ-Томск

Фото: Наталья Качановская/АиФ-Томск

Фото: Наталья Качановская/АиФ-Томск

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