В Томской области расширили список военнослужащих-получателей выплаты в 100 тысяч рублей

Документ будет подготовлен в кратчайшие сроки. Фото: Наталья КАЧАНОВСКАЯ

Владимир Мазур сообщил о расширении списка военнослужащих, которые получат единовременную выплату в 100 тысяч рублей, сообщил губернатор в своем Telegram-канале.

"Теперь 100 тысяч рублей полагается всем добровольцам – жителям Томской области, участвующим в специальной военной операции. Это будет справедливо. Поручил департаменту соцзащиты в кратчайшие сроки подготовить соответствующий документ и приступить к выплатам", - сообщил глава региона.

Единовременную выплату получат граждане, заключившие контракт с 24 февраля 2022 года, военнослужащие министерства обороны и Росгвардии, бывшие и нынешние участники специальной военной операции.

Владимир Мазур также анонсировал проведение прямого эфира 27 октября, в 166:00, который проведет начальник департамента социальной защиты населения Марина Киняйкина. На нем расскажут о поддержке военнослужащих и их семей.

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