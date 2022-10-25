Где жителям Томска и региона посмотреть солнечное затмение 25 октября

Следующее солнечное затмение придет в Томск лишь в 2030 году. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Жители Томска и Томской области 25 октября 2022 года при ясной погоде смогут увидеть солнечное затмение. Как сообщил "КП-Томск" астроном Евгений Парфенов, следующего затмения томичам придется ждать до 2030 года.

В Томске солнечный диск будет закрыт Луной на 57%, в северных и северо-западных районах области перекрытие дойдет до 80%.

Затмение в Томске начнется в 17.07 и продлится до захода в 17.53.

Смотреть на Солнце невооруженным глазом опасно — можно получить ожог сетчатки. Для защиты можно использовать телескоп со специальным светофильтром, специальные очки для наблюдений или подручные средства: осколок закопченного стекла, магнитную пленку старой дискеты или непроявленную фотопленку.

Безопаснее всего смотреть не на Солнце, а на его проекцию, соорудив из картонной коробки простейшую камеру-обскуру. При таком методе наблюдатель стоит к Солнцу спиной.

В Томске наблюдать за затмением можно на набережной Томи, где астрономы томского планетария установят специальный телескоп.

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