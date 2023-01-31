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Общество31 января 2023 10:25

«Повышение цены не оправдано»: томичи поделились недовольством роста цен на поездку в общественном транспорте

Жители Томска высказались о повышении цены на проезд в автобусе
Кирилл Колемасов
У томичей скопилось много недовольств, касательно общественного транспорта.

У томичей скопилось много недовольств, касательно общественного транспорта.

Фото: Анна Ковалёва

В среду, 1 февраля стоимость проезда в автобусах Томска повысится с 24 до 27 рублей. Вечерний тариф оставлен без изменений в размере 30 рублей. Цена за билет в электротранспорте повысилась только на один рубль, а стоимость проездных билетов останется такой же. Изначально, оптимальной суммой за билет перевозчики называли 30 рублей, но и.о. мэра Михаил Ратнер не согласился с этим доводом.

«Но и заявленный на встрече с общественниками якобы обоснованный тариф в 30 рублей – это, на мой взгляд, чересчур. Перевозки, как бы не хотели предприниматели другого, это бизнес с социальным уклоном, и, подписывая договор, они это понимали», - цитирует Ратнера пресс-служба мэрии.

Некоторые комментаторы обратили внимание на влияние повышения цен на семейный бюджет.

Некоторые комментаторы обратили внимание на влияние повышения цен на семейный бюджет.

Фото: Анна Ковалёва

Тем не менее, повышение стоимости проезда каждый год на один рубль, по словам и.о. мэра, не покроет затраты перевозчиков, а это может привести к разрыву контрактов и срывам перевозок. Такое уже случилось в 2020 году с маршрутами №22, 25/52.

Тема повышения цены проезда актуализировалась еще в середине января, когда общественники и перевозчики обсудили повышение стоимости проезда. Тогда представитель компании-перевозчика Елена Пуль сообщила, что основными проблемами для отрасли являются повышение цен на горюче-смазочные материалы и запчасти. Еще один немаловажный фактор – отток водительских кадров, по некоторым маршрутам на тот момент он составлял 50%. Проблема с кадрами также существует у трамвайно-троллейбусного управления, «ТомскСАХ» и «Спецавтохозяйство».

Оптимальной стоимостью билета за проезд Елена Пуль назвала 30 рублей, а сдерживание тарифа, по ее мнению, может дестабилизировать ситуацию с пассажироперевозками.

Тема повышения поднялась еще в середине января

Тема повышения поднялась еще в середине января

Фото: Анна Ковалёва

Основная претензия общественников к перевозчикам касалась несоблюдения интервалов движения автобусов, но у томичей скопилось намного больше недовольств, касательно общественного транспорта. Многие пользователи соцсетей выразили свое мнение о повышении цены проезда в автобусах.

«Повышение цены должно быть оправдано не только мнением перевозчиков, но и повышением качества услуг. Последнего мы не наблюдаем. Маршрутки грязные, старые, кондукторов нет, интервал движения автобусов не соблюдается, водители везут тебя не как человека, а как стройматериал, про этикет я уже вообще молчу», - поделилась своим мнением Александра с журналистом «КП-Томск».

Некоторые комментаторы обратили внимание на влияние повышения цен на семейный бюджет.

«27 рублей - это уже правда много. Для одной поездки разница в 3 рубля незаметна, но если посмотреть за неделю - разница приличная, а качество остается то же, если не хуже», - рассказала томичка Алёна.

Движение на дорогах без аварийных ситуаций тоже волнует томичей.

Движение на дорогах без аварийных ситуаций тоже волнует томичей.

Движение на дорогах без аварийных ситуаций тоже волнует томичей.

Фото: Кирилл Колемасов

«Прежде чем увеличивать стоимость, надо улучшить качество и безопасность. Они как хаотично по дороге перемещались, так и будут перемещаться», - написал в социальных сетях Александр.

Контролировать график движения общественного транспорта поручил и.о. мэра Михаил Ратнер. Заниматься этим будет Центр организации и контроля пассажироперевозок, интервал движения контролируется с помощью автоматизированной программой диспетчерского контроля.

Жителям напоминают, что они и сами могут заявить о нарушениях со стороны водителей. Сделать это можно позвонив в диспетчерскую центра по телефонам 8 (3822) 28-29-05, 8 (3822) 28-29-06, либо отправив письмо на адрес raspisanie@admin.tomsk.ru. Необходимо указать точную дату, время и место нарушения, а также данные государственного регистрационного знака.

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