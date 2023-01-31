«Повышение цены не оправдано»: томичи поделились недовольством роста цен на поездку в общественном транспорте

У томичей скопилось много недовольств, касательно общественного транспорта. Фото: Анна Ковалёва

В среду, 1 февраля стоимость проезда в автобусах Томска повысится с 24 до 27 рублей. Вечерний тариф оставлен без изменений в размере 30 рублей. Цена за билет в электротранспорте повысилась только на один рубль, а стоимость проездных билетов останется такой же. Изначально, оптимальной суммой за билет перевозчики называли 30 рублей, но и.о. мэра Михаил Ратнер не согласился с этим доводом.

«Но и заявленный на встрече с общественниками якобы обоснованный тариф в 30 рублей – это, на мой взгляд, чересчур. Перевозки, как бы не хотели предприниматели другого, это бизнес с социальным уклоном, и, подписывая договор, они это понимали», - цитирует Ратнера пресс-служба мэрии.

Некоторые комментаторы обратили внимание на влияние повышения цен на семейный бюджет. Фото: Анна Ковалёва

Тем не менее, повышение стоимости проезда каждый год на один рубль, по словам и.о. мэра, не покроет затраты перевозчиков, а это может привести к разрыву контрактов и срывам перевозок. Такое уже случилось в 2020 году с маршрутами №22, 25/52.

Тема повышения цены проезда актуализировалась еще в середине января, когда общественники и перевозчики обсудили повышение стоимости проезда. Тогда представитель компании-перевозчика Елена Пуль сообщила, что основными проблемами для отрасли являются повышение цен на горюче-смазочные материалы и запчасти. Еще один немаловажный фактор – отток водительских кадров, по некоторым маршрутам на тот момент он составлял 50%. Проблема с кадрами также существует у трамвайно-троллейбусного управления, «ТомскСАХ» и «Спецавтохозяйство».

Оптимальной стоимостью билета за проезд Елена Пуль назвала 30 рублей, а сдерживание тарифа, по ее мнению, может дестабилизировать ситуацию с пассажироперевозками.

Тема повышения поднялась еще в середине января Фото: Анна Ковалёва

Основная претензия общественников к перевозчикам касалась несоблюдения интервалов движения автобусов, но у томичей скопилось намного больше недовольств, касательно общественного транспорта. Многие пользователи соцсетей выразили свое мнение о повышении цены проезда в автобусах.

«Повышение цены должно быть оправдано не только мнением перевозчиков, но и повышением качества услуг. Последнего мы не наблюдаем. Маршрутки грязные, старые, кондукторов нет, интервал движения автобусов не соблюдается, водители везут тебя не как человека, а как стройматериал, про этикет я уже вообще молчу», - поделилась своим мнением Александра с журналистом «КП-Томск».

Некоторые комментаторы обратили внимание на влияние повышения цен на семейный бюджет.

«27 рублей - это уже правда много. Для одной поездки разница в 3 рубля незаметна, но если посмотреть за неделю - разница приличная, а качество остается то же, если не хуже», - рассказала томичка Алёна.

Движение на дорогах без аварийных ситуаций тоже волнует томичей.

Движение на дорогах без аварийных ситуаций тоже волнует томичей. Фото: Кирилл Колемасов

«Прежде чем увеличивать стоимость, надо улучшить качество и безопасность. Они как хаотично по дороге перемещались, так и будут перемещаться», - написал в социальных сетях Александр.

Контролировать график движения общественного транспорта поручил и.о. мэра Михаил Ратнер. Заниматься этим будет Центр организации и контроля пассажироперевозок, интервал движения контролируется с помощью автоматизированной программой диспетчерского контроля.

Жителям напоминают, что они и сами могут заявить о нарушениях со стороны водителей. Сделать это можно позвонив в диспетчерскую центра по телефонам 8 (3822) 28-29-05, 8 (3822) 28-29-06, либо отправив письмо на адрес raspisanie@admin.tomsk.ru. Необходимо указать точную дату, время и место нарушения, а также данные государственного регистрационного знака.

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