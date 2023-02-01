«Мы остались без Волшебника»: томичи вспоминают погибшего в пожаре кукольника Владимира Захарова

Томского Маэстро не стало 1 февраля 2019 года. Фото: Со страницы Владимира Захарова

В Томске множество дат, о которых знают лишь местные жители. Сегодня, 1 февраля 2023 года, горожане чтят память одного из важнейших людей в культурной жизни города – Владимира Захарова. Театрального Маэстро не стало в первый день февраля, в этот момент Томск потерял человека, создающего волшебство и сказку не только для города, но и других регионов, стран и государств. «КП-Томск» вспоминает вместе с жителями, каким был – Творец, Театрал и просто близкий человек для каждого томича.

Фото: Алёна Голева

«Невосполнимая утрата»

После того, как по томским СМИ разошлась подтвержденная информация – в пожаре погиб человек, этим человеком был Владимир Захаров, жители города начали выражать соболезнования на странице Маэстро.

«Как жаль, что узнаешь о таких гениальных, волшебных и неповторимых людях, когда они уходят...Очень жаль! Невосполнимая утрата! Светлая память вам, Волшебник», - появилось первое сообщение 2-го февраля 2019 года.

Если томич хоть раз бывал в здании «2+КУ», то он наверняка ощущал себя иначе, по-другому. Деревянные ступени, мешочек «касса», завораживающая тишина перед спектаклем. Частью и началом этого был Владимир Захаров, когда в далеком 1991-ом вместе с супругой основал театр «2+КУ».

Фото: Алёна Голева

«Это немыслимо, невозможно! 5 месяцев назад впервые была в Томске и посетила несколько раз это волшебное место, этот храм искусства, добра и веры в чудеса! Придя загодя на спектакль, мне посчастливилось пообщаться с Владимиром и угоститься вкусным чаем со сладостями, коими он всегда щедро угощал всех пришедших», - написала еще одна гостья города, которая впервые посетила Томск и «2+КУ».

Фото: Алёна Голева

На стене личной страницы Захарова навечно сохранилось бесчисленное количество воспоминаний, пожеланий и достающих до глубины души историй. Вот уже четвертый год подряд жители Томска пишут на стене Маэстро 1 февраля, выражая свои эмоции от знакомства с его творчеством.

Последняя авторская запись была от 23 января 2019 года – за девять дней до трагедии – на фото Захаров с его любимой подопечной куклой. После трагических известий сложно было представить жизнь куклы без Создателя.

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«Продолжить дело отца»

Но жизнь продолжилась. Собственником здания является сын Захарова, мужчина продолжает дело отца и не закрывает театр. Директор «2+КУ» Ирина Наумова, проработавшая с Маэстро 15 лет, вместе с другими театралами ухаживает за зданиями, организовывает спектакли и всячески поддерживает уют внутри «сундучка со сказками».

«Здание является частной собственностью, а владелец – сын Владимира Захарова. Он [сын] передал нам театр, чтобы продолжать начатое. Арендную плату мы никакую не платим», - рассказала Ирина в интервью для «КП-Томск».

Фото: Алёна Голева

Вспоминая о днях совместной работы, женщина рассказала, что Маэстро был отзывчивым, добрым и приятным человеком, с которым было комфортно работать.

Фото: Алёна Голева

Сейчас в Томске проходит неделя, посвященная творчеству Захарова, его работе и достижениям. В группе «2+КУ» написано, что 4 февраля пройдет одна из любимейших постановок томичей «История одной куклы». Запись спектакля «Про Ёжика» пройдет 5 февраля в 12:00, а видеопоказ постановки «Ручейные рассказки» 5 февраля в 16:00.

В одной из своих последних записей Захаров написал: «Куклам важен не текст, а взаимоотношение персонажей» - таким его запомнили его все гости «2+КУ», любящим и видящем душу в каждом предмете.

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