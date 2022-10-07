В Томске ищут семью для опеки шестерых детей-сирот

Пожар в селе Баткат произошел 24 сентября. Фото: пресс-служба прокуратуры Томской области

В Томске опека ищет семью для шестерых детей. Родители четверых мальчиков и двух девочек погибли в пожаре в селе Баткат, сообщила журналисту "КП-Томск" замглавы Шегарского района по социальной сфере Татьяна Зверева.

Напомним, что в селе Баткат Шегарского района Томской области в 60 км от областного центра в ночь на 24 сентября сгорел одноэтажный жилой дом. Тогда сообщалось, что в результате пожара погибли трое человек, в том числе один ребенок. Еще четверых детей доставили в больницу с отравлением продуктами горения, а один мальчик 2018 года рождения получил ожоги.

В администрации Шегарского района корреспонденту рассказали, что на данный момент дети, которые нуждаются в опеке, живут в одном из государственных областных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Отмечается, что в учреждении дети обеспечены одеждой, обувью и всем необходимым.

"На данный момент с детьми проводится работа на преодоление последствий пережитой ими психологической травмы. Органами опеки и попечительства администрации района рассматриваются все варианты жизнеустройства детей", - сказала Татьяна Зверева.

Добавляется, что приоритетным вариантом для опеки над детьми, это хорошая замещаемая семья. По словам замглавы Шегарского района, дети уже внесены в государственный банк данных детей-сирот, органы опеки и попечительства ведут подбор кандидатур потенциальных опекунов.

"Дальнейшие вопросы оказания материальной и жилищной помощи детям будут решаться по факту их дальнейшего жизнеустройства", - подытожила замглавы.