Томичам на заметку: в военкоматы дали разъяснения по порядку предоставления отсрочек

Министр обороны РФ поручил Генштабу довести военкоматам и председателям призывных комиссий исчерпывающие разъяснения по порядку предоставления отсрочек. Фото: Алёна Мищенка\АиФ-Томск

Вчера, 4 октября, министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу поручил Генштабу довести военкоматам и председателям призывных комиссий исчерпывающие разъяснения по порядку предоставления отсрочек. Об этом сообщает официальный telegram-канал Министерства обороны.

"По итогам селекторного совещания с руководящим составом вооруженных сил Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу поручил Генеральному штабу в кратчайший срок довести до председателей призывных комиссий и военных комиссаров исчерпывающие разъяснения по порядку предоставления отсрочек отдельным категориям граждан", - говорится в сообщении.

Студенты очного и очно-заочного (вечернего) отделения

Прежде всего, по словам Министра обороны, это касается обучающихся по «очной и очно-заочной формам обучения среднего и высшего профессионального образования в государственных и коммерческих образовательных организациях, научных организациях и получающим образование соответствующего уровня впервые».

Сотрудники СМИ, айтишники, организации оборонно-промышленного комплекса и тд

Подробные разъяснения по предоставлению отсрочек, подготовленные Генштабом, касаются граждан, работающих: «в организациях оборонно-промышленного комплекса», «аккредитованных организациях в области информационных технологий», «организациях обеспечения устойчивости, безопасности и целостности функционирования отдельных сооружений связи», «системообразующих организациях в сфере информации и связи, в средствах массовой информации, на вещательных каналах и радиоканалах», а также в организациях, «обеспечивающих стабильность национальной платежной системы и инфраструктуры финансового рынка, управления банковской ликвидностью, наличного денежного обращения».

Если есть ребенок инвалид

Глава российского военного ведомства обратил особое внимание на необходимость быстрого доведения разъяснений в военкоматы по предоставлению отсрочек гражданам, «имеющим детей с тяжелыми неизлечимыми заболеваниями или трех детей, один из которых инвалид».

Также добавляется, что Шойгу поручил Генштабу обеспечить в полном объеме мобилизованных военнослужащих необходимым вещевым имуществом и другими материальными средствами, а также исключить случаи нарушений прав граждан при проведении мероприятий частичной мобилизации.

Ранее также публиковался список заболеваний, которые дают отсрочку томичам от частичной мобилизации.

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