«В военкомате извинились и отпустили домой»: мобилизованный по ошибке томич рассказал о том, как ему пришла повестка

Томич рассказал свою историю редакции "КП-Томск" Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На прошлой неделе житель Томска 39-летний Алексей получил повестку и был призван в рамках частичной мобилизации на военную службу. Однако томич не был на срочной службе и тем более не имел боевого опыта. Мужчина рассказал журналисту «КП-Томск» о том, как он не побоялся и пришел в военкомат, чтобы сообщить об ошибке.

«Я не испугался»

В прошлую среду, 28 сентября, Алексей возвращался с работы, когда ему позвонила жена и сказала, что на пороге их квартиры стоит сотрудник военкомата.

«Жена в ужасе позвонила, сказала, что из военкомата пришли и меня ищут, я к дому как раз подъезжал уже», - уточнил Алексей.

Когда томич лично встретился с сотрудниками военкомата, ему вручили повестку, в которой говорилось о том, что завтра он должен явится в военный комиссариат по своей прописке. Из-за того, что вручение повестки произошло неожиданно, Алексей растерялся и не успел объяснить сотруднику военкомата, что он даже не проходил срочную службу.

«Я не испугался, но мы с женой ошарашены были, потому что было четкое понимание того, что мобилизации подлежат те, кто хотя бы проходили срочную службу. У меня астма, поэтому я был не годен», - разъяснил мужчина.

«Не было сомнений в том, что нужно идти в военкомат»

В повестке было сказано, что Алексею нужно явится в военкомат на следующий день. Мужчина взял с собой повестку, военный билет, паспорт и направился туда. Цель была одна, подтвердить военкому, что томич не имеет военного опыта.

«У меня не было сомнений, что нужно идти в военкомат, я не собирался прятаться и уезжать в панике в другую страну, нужно было все цивилизованно решить с сотрудниками военкомата и доказать, что это просто ошибка», - рассказывает Алексей.

«Извинились передо мной и забрали повестку»

Когда Алексей приехал в военный комиссариат, он незамедлительно подошел к сотруднице, которая заполняла личные дела призывников. Томич объяснил женщине, что скорее всего в военкомате совершили ошибку, когда прислали повестку.

«Я показал ей свой военник, объяснил, что даже военной кафедры не проходил и она куда-то быстро убежала с моими документами», - говорит мужчина.

После нескольких минут ожидания к Алексею подошел военный комиссар, который отвечал за данный военкомат. Мужчину пригласили в кабинет и задали несколько вопросов.

«Начали спрашивать при каких обстоятельствах получил повестку и почему сразу не сказал вчера, что не подхожу под мобилизацию. Тихо и мирно поговорили, повестку забрали и извинились передо мной», - рассказал томич.

Журналист "КП-Томск" обратился за комментарием к юристу, который подтвердил правильный ход действий Алексея.

Директор новосибирского юридического кабинета «Помельцев и Кучеренко» Артем Помельцев прояснил, что гражданин, который получил повестку, но считает, что это ошибочно, должен объяснить в военкомате, почему он не попадает под частичную мобилизацию и предъявить основания для отсрочки.

«Обязанность явиться по повестке есть. Не приходить в военный комиссариат можно только по уважительной причине", - добавил юрист.

Напомним, что жители Томска также могут заполнить форму для обжалования повестки в рамках частичной мобилизации через портал «Госуслуги». Для оформления документа понадобится внести паспортные данные, документ воинского учета мобилизованного - при наличии, документы, подтверждающие для отсрочки от мобилизации.

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