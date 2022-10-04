Жители Томска могут заполнить форму для обжалования повестки в рамках частичной мобилизации

Заполнить форму на обжалование повестки может не только мобилизованный гражданин, но и его родственник. Фото: Густаво Зырянов

Жители Томской области могут заполнить форму для обжалования повестки в рамках частичной мобилизации. Документ можно оформить на портале "Госуслуги".

На сайте отмечается, что данная услуга создана для того, чтобы мобилизованные граждане, которые имеют основание для отсрочки, смогли оперативно подать свои документы на рассмотрение. Для его подачи гражданину потребуется данные о повестке и документы, подтверждающие основание для отсрочки.

В список оснований, которые предоставлены на Госуслугах, входит: блок образования, трудовая деятельность, по здоровью, многодетная семья, опека или уход и блок иных оснований.

Также отметим, что заполнить форму на обжалование повестки может не только мобилизованный гражданин, но и его родственник.

Для того, чтобы подать заявление, необходимо внести паспортные данные, документ воинского учета мобилизованного - при наличии, документы, подтверждающие для отсрочки от мобилизации.

После заполнения и отправки формы, заявление будет передано в призывную комиссию Томской области, в которой мобилизованный состоит на воинском учете.

Отметим, что запуск сервиса связан с большим количеством ошибок при частичной мобилизации. Ранее губернатор Томской области Владимир Мазур уже сообщал, что потребовал от военкомов исправлять данные нечетности.

Читайте также: Еще девять категорий томичей не попадают под призыв в рамках частичной мобилизации