Мобилизованные томичи могут взять с собой термобелье и спортивную шапку

Портал "Объясняем,РФ" перечислил список необходимых вещей
Фото: Евгения ГУСЕВА
Уже неделю жители России и Томска в том числе обсуждается вопрос частичной мобилизации и список вещей, которые можно взять с собой. Корреспондент "МК-Томск" приводит список.
Главное уточнение - мобилизованные томичи получат все необходимое для несения службы, но они также могут взять с собой ряд вещей, которые им могут понадобиться.
Например: походную сидушку, термобелье, предметы личной гигиены, спортивную шапку-подшлемник, батарейки, фонарик, тактические перчатки, химическую грелку и мультитул.
Читайте также: В Томске разыскивают мужчину, похитившего средства с банковской карты ребенка.