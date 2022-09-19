В Томске сгоревшая "Лента" на Елизаровых может возобновить работу уже в ноябре

Несколько рабочих восстанавливают лицевую часть магазина, а также укладывают новый асфальт на парковке. Фото: Ксения Высотина

В Томске основная реконструкция сгоревшего гипермаркета "Лента" практически завершена. Магазин может открыться уже в ноябре этого года, сообщил журналисту "КП-Томск" представитель подрядной организации, которая работает на месте.

Фото: Ксения Высотина

На месте строительства уже убрано ограждение и ведутся работы по благоустройству, а также идет монтаж инженерных систем.

Фото: Ксения Высотина

Журналист "КП-Томск", который побывал на месте, рассказал, что на данный момент на месте гипермаркета идет активная работа. Несколько рабочих восстанавливают лицевую часть магазина, а также укладывают новый асфальт на парковке.

Фото: Ксения Высотина

На здании до сих пор виднеются последствия пожара, который произошел в декабре прошлого года.

Фото: Ксения Высотина

Напомним, что что 21 декабря в Томске на ул. Елизаровых, 13 сгорел гипермаркет «Лента», площадь пожара составила 3 500 кв м. Дым от пожара дошел аж до самого центра города. Сама "Лента" была застрахована от огневых рисков в «Ингосстрахе». В компании ущерб от пожара оценили в 1,5 млрд рублей. Тогда сообщалось, что по словам замдиректора «Ингосстраха» Алексея Галахова, компания готовится к урегулированию убытка в размере 1,5 миллиарда рублей. Добавим, что официальная причина возгорания - поджог.

Читайте также: Что известно о поджигателе «Ленты» в Томске